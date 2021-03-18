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Fenerbahçe'de Erol Bulut giderse, Löw gelecek iddiası

18.03.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Erol Bulut giderse, Löw gelecek iddiası

Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi halinde Erol Bulut'la yollar ayrılacak, yerine Löw gelecek.

Erol Bulut, pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş derbisini kaybederse Fenerbahçe macerasının sonuna gelecek.

Sezon sonuna kadar ise Emre Belözoğlu ve Tahir Karapınar önderliğinde takım sahaya çıkacak. Gelecek sezon ise teknik direktörlük koltuğuna Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacağını açıklayan Löw'ün getirilmesi planlanıyor.

SUSKUNLAR

Öte yandan Fenerbahçe, dün Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda futbolcuların ağızlarını bıçak açmazken, derbiye konsantre oldukları gözlendi.

(AKŞAM)


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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Konsantre mi olmuşlar yoksa Konserve mi.Bu turşulardan bir cacık olmaz
zico alex gerek yok löw e fln
Erol Bulut gitsin de kim gelirse gelsin.

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