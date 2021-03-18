Fenerbahçe'de Erol Bulut giderse, Löw gelecek iddiası

Erol Bulut, pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş derbisini kaybederse Fenerbahçe macerasının sonuna gelecek.

Sezon sonuna kadar ise Emre Belözoğlu ve Tahir Karapınar önderliğinde takım sahaya çıkacak. Gelecek sezon ise teknik direktörlük koltuğuna Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacağını açıklayan Löw'ün getirilmesi planlanıyor.

SUSKUNLAR

Öte yandan Fenerbahçe, dün Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda futbolcuların ağızlarını bıçak açmazken, derbiye konsantre oldukları gözlendi.

(AKŞAM)