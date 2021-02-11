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Fenerbahçe'de Erol Bulut için kritik süreç

11.02.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Erol Bulut için kritik süreç

Galatasaray derbisini kaybeden ve kupadan elenen Fener'de Erol Bulut'un geleceği bu ay içindeki üç maçtan alınacak sonuçlara bağlı.

Fenerbahçe'de tehlike çanları Erol Bulut için çalıyor... Derbide Galatasaray'a yenilerek liderliği ezeli rakibine kaptıran sarı lacivertli takım, salı günü de Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir'e mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında eleştiri okları yeniden teknik direktör Erol Bulut'a çevrildi. Bulut, oyuncu tercihleri ve yaptığı değişiklikler yüzünden hedef tahtasına otururken kaderi de bu ay içinde oynanacak üç maça bağlı.

BAHARI GÖREMEYEBİLİR

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, cumartesi günü Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük ile karşılaşacak. Önemli eksikleri bulunan sarı lacivertli takımda bu mücadeleden alınacak kötü bir sonuç takıma hem şampiyonluk yarışında yara aldıracak hem de teknik direktör Erol Bulut için daha sıkıntılı günler başlayacak.

Fenerbahçe bu maçın sonrasında Göztepe ve ardından da Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Bu üç maçta yaşanacak olası puan kayıpları Erol Bulut'un Fenerbahçe kariyerini sonlandırabilir. Kısacası Bulut, baharı göremeyebilir.

"İKİNCİ İFLAS"

Alman basını, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenilmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenmesini manşetlerine taşıdı. Bild, "Mesut Özil'in ikinci acı iflası" manşetiyle haberi okuyucularına duyurdu.

(AKŞAM)


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