Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa sesleri

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray yenilgisinin ardından Ersun Yanal'a istifa tepkisi gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son düdüğünün ardından "Ersun istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.
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