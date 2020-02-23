SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa sesleri

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa sesleri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.02.2020 21:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'a tepki vardı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa sesleri

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray yenilgisinin ardından Ersun Yanal'a istifa tepkisi gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son düdüğünün ardından "Ersun istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray ersun yanal istifa tepki taraftar

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray!

Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray!

Galatasaray'da derbi öncesi flaş gelişme

Galatasaray'da derbi öncesi flaş gelişme

Trabzonsporlu taraftardan acı haber

Trabzonsporlu taraftardan acı haber

Dev maçın galibi belli oldu

Dev maçın galibi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

F.Bahçe'den flaş açıklama

F.Bahçe'den flaş açıklama

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu fenerliler de bi acayip ha. hem ağlaya ağlaya ersunu istediler simdi de istifa diyorlar
Ali koç bi git be!!! Seninle kaçıncı ilk oldu bu...
Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç ve Jailson’u yanına alıp defolup gitsin..!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a flaş tepki

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a flaş tepki

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa sesleri

F.Bahçe'de Ersun Yanal istifa sesleri

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu!

Derbide kartlar havada uçuştu!

ÖZET | Fenerbahçe - Galatasaray maç sonucu: 1-3

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

SON DAKİKA: Derbide Ersun Yanal'a kırmızı kart çıktı!

Derbide Ersun Yanal'a kırmızı kart çıktı!

Fenerbahçe ve Galatasaray, penaltı istatistiğinde zirvede

F.Bahçe ve G.Saray zirveyi paylaşıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.