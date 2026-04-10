Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'ndan müjde! "Haziran ayında geliyor"

Fenerbahçe'de yeni sezonun golcüsü için geri sayım başladı! Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, transferin Haziran ayında biteceğini müjdelerken; sarı-lacivertli ekibin kampa %90 oranında hazır bir kadroyla gideceğini açıkladı.
İşte Torunoğulları’nın transfer planlamasına dair yaptığı o açıklamalar:
Transfer çalışmalarının gizlilikle ve titizlikle yürütüldüğünü belirten Ertan Torunoğulları, hedeflerinin yeni golcüyü erkenden kampa yetiştirmek olduğunu söyledi: "Yeni golcü transferimiz Haziran ayında takıma dahil olacak. Şu an çok kaliteli isimlerle temas halindeyiz."
Sezon başı kampının önemine dikkat çeken Torunoğulları, kadro mühendisliğinde hata payını en aza indirmek istediklerini vurguladı: "Bir aksilik yaşanmadığı sürece, sezon başı kampına %90 oranında tam kadro gitmeyi planlıyoruz. Transferleri erkenden bitirip hocamızın elini güçlendirmek önceliğimiz."
Okuyucu Yorumları 0 yorum