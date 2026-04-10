SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'ndan müjde! "Haziran ayında geliyor"

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak transfer müjdesini verdi. Yeni sezon yapılanması için düğmeye basan yönetim, golcü transferinde sona yaklaştı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de yeni sezonun golcüsü için geri sayım başladı! Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, transferin Haziran ayında biteceğini müjdelerken; sarı-lacivertli ekibin kampa %90 oranında hazır bir kadroyla gideceğini açıkladı.

İşte Torunoğulları’nın transfer planlamasına dair yaptığı o açıklamalar:

"YENİ GOLCÜ HAZİRAN'DA TAKIMDA"

Transfer çalışmalarının gizlilikle ve titizlikle yürütüldüğünü belirten Ertan Torunoğulları, hedeflerinin yeni golcüyü erkenden kampa yetiştirmek olduğunu söyledi: "Yeni golcü transferimiz Haziran ayında takıma dahil olacak. Şu an çok kaliteli isimlerle temas halindeyiz."

HEDEF: %90 TAM KADRO KAMP

Sezon başı kampının önemine dikkat çeken Torunoğulları, kadro mühendisliğinde hata payını en aza indirmek istediklerini vurguladı: "Bir aksilik yaşanmadığı sürece, sezon başı kampına %90 oranında tam kadro gitmeyi planlıyoruz. Transferleri erkenden bitirip hocamızın elini güçlendirmek önceliğimiz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.