Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'ndan müjde! "Haziran ayında geliyor"

Fenerbahçe'de yeni sezonun golcüsü için geri sayım başladı! Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, transferin Haziran ayında biteceğini müjdelerken; sarı-lacivertli ekibin kampa %90 oranında hazır bir kadroyla gideceğini açıkladı.

İşte Torunoğulları’nın transfer planlamasına dair yaptığı o açıklamalar:

"YENİ GOLCÜ HAZİRAN'DA TAKIMDA"

Transfer çalışmalarının gizlilikle ve titizlikle yürütüldüğünü belirten Ertan Torunoğulları, hedeflerinin yeni golcüyü erkenden kampa yetiştirmek olduğunu söyledi: "Yeni golcü transferimiz Haziran ayında takıma dahil olacak. Şu an çok kaliteli isimlerle temas halindeyiz."

HEDEF: %90 TAM KADRO KAMP

Sezon başı kampının önemine dikkat çeken Torunoğulları, kadro mühendisliğinde hata payını en aza indirmek istediklerini vurguladı: "Bir aksilik yaşanmadığı sürece, sezon başı kampına %90 oranında tam kadro gitmeyi planlıyoruz. Transferleri erkenden bitirip hocamızın elini güçlendirmek önceliğimiz."