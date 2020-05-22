SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Ertuğrul Ersoy sesleri

Fenerbahçe'de Ertuğrul Ersoy sesleri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.05.2020 19:16 | Son Güncelleme

Menajerlerin sarı-lacivertlilere önerdiği Le Havre'ın stoperi Kadıköy'e gelirse Bursaspor'un eski kaptanları (Serdar-Ertuğrul) omuz omuza görev yapacak.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Ersoy sesleri

Fenerbahçe kanayan yarası stopere kesin çözüm arayışını sürdürürken menajerler sarı-lacivertlilerin kapısını sürpriz bir teklifle çaldı. Sezon başında Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre’a transfer olan Ertuğrul Ersoy sarı-lacivertlilere tavsiye edildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Le Havre’da yeri sağlam olan 23 yaşındaki Ertuğrul’un 750 bin avro bonservisle gittiği Fransız ekibiyle Haziran 2023’e kadar sözleşmesi var. Ancak genç savunmacı Türkiye’ye dönmek istiyor. Ertuğrul’un bu kararında Fransa’da liglerin mevcut hâliyle tescil edilmesinin de etkili olduğu öğrenildi.

EKONOMİK GELDİ

Sergen Yalçın’ın kadroda görmek istediği Ertuğrul için Beşiktaş’ın ekonomik şartları yeterli gelmeyince rota F.Bahçe’ye döndü. Ertuğrul’un menajeri, müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu ile temasa geçti. Genç stoperin çok yüksek bir ücret talep etmemesi sarı-lacivertlilerin transfere daha sıcak bakmasını sağladı. Le Havre’la da anlaşma sağlanırsa Ersoy, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. Ertuğrul, Kadıköy’de sahne alırsa Bursaspor’un iki eski kaptanı (Serdar Aziz-Ertuğrul Ersoy) omuz omuza olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'ndan yalanlamaFenerbahçe ve Emre Belözoğlu'ndan yalanlama
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 27 Mayıs'ta açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 27 Mayıs'ta açılıyor

Camiden müzik yayını soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklandı

Camiden müzik yayını soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklandı

F.Bahçe transferde sona geldi

F.Bahçe transferde sona geldi

Başkan Trabzonspor'un transferini açıkladı

Başkan Trabzonspor'un transferini açıkladı

Müjdeli haber! O maçlar şifresiz

Müjdeli haber! O maçlar şifresiz

Nisan ayındaki G.Saray gerçeği ortaya çıktı

Nisan ayındaki G.Saray gerçeği ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Ertuğrul Ersoy sesleri

F.Bahçe'den sürpriz transfer!

Altay Bayındır'ın menajerinden transfer açıklaması

Ajax'a transfer açıklaması!

Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'ndan yalanlama

Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'ndan yalanlama

Fenerbahçe'den 2010 -2011 açıklaması

F.Bahçe'den 2010 -2011 açıklaması

Fenerbahçe'nin Palomino'yla anlaştığı iddia edildi

F.Bahçe transferde sona geldi

Islam Slimani'den Ersun Yanal sözleri: "Bize neden böyle davrandı..."

Slimani'den Ersun Yanal sözleri: Bize neden böyle davrandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.