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  4. Fenerbahçe'de Falette, Rami ve Zajc, Gaziantep FK maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de Falette, Rami ve Zajc, Gaziantep FK maçı kadrosunda yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yle yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Lisansı çıkmayan Simon Falette'nin yanı sıra Adil Rami ve Miha Zajc da kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'de Falette, Rami ve Zajc, Gaziantep FK maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal, Adil Rami ve Miha Zajc'ı 21 kişilik kadroya dahil etmedi.

Sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses de kafilede yer almadı. Yeni transfer Simon Falette de henüz lisansı çıkmadığı için Gaziantep FK kadrosunda bulunmadı.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muric.

(AA)

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Fenerbahçe Futbol Gaziantep FK kadro süperlig simon falette Adil Rami Miha Zajc

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