Fenerbahçe'de farklı skora rağmen İrfan Can Kahveci büyük bir şok yaşadı!

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 13. dakikada golcüsü Enner Valencia ile öne geçti. Rakibinin 22. dakikada 10 kişi kalmasıyla daha da rahatlayan sarı-lacivertliler, üstün oyununu sürdürdü ve 45+6. dakikada yine Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkararak soyunma odasına gitti. İkinci yarıda da rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 61. dakikada Joshua King'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, 78. dakikada Attila Szalai'nin kafa vuruşuyla 4. golü de buldu ve sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 48'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

İRFAN CAN'A YOĞUN PROTESTO

Maçın ikinci yarısında dakikalar 57'yi gösterdiğinde Jorge Jesus İrfan Can Kahveci'yi oyundan aldı. Yıldız oyuncu oyundan çıkmak için kenara doğru gelirken yoğun bir ıslıkla karşı karşıya kaldı.

EPEY MORALİ BOZULDU

Bu sezon 4. kez Fenerbahçe taraftarı tarafından ıslıklanan İrfan Can Kahveci'nin moralinin bir hayli bozulduğu öğrenildi. Gösterdiği performanstan dolayı taraftarların tepkisini çeken milli oyuncunun geleceği henüz bilinmiyor.

