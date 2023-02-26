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Fenerbahçe'de farklı skora rağmen İrfan Can Kahveci büyük bir şok yaşadı!

26.02.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Karşılaşmanın başından sonuna kadar rahat bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertlilerde farklı skora rağmen İrfan Can Kahveci yoğun bir protestoya maruz kaldı. Bu sezon istenilen oyunu sahaya yansıtamayan milli oyuncuya maçın ikinci yarısında oyundan çıkarken ıslıklı protesto yapıldı.

Fenerbahçe'de farklı skora rağmen İrfan Can Kahveci büyük bir şok yaşadı!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 13. dakikada golcüsü Enner Valencia ile öne geçti. Rakibinin 22. dakikada 10 kişi kalmasıyla daha da rahatlayan sarı-lacivertliler, üstün oyununu sürdürdü ve 45+6. dakikada yine Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkararak soyunma odasına gitti. İkinci yarıda da rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 61. dakikada Joshua King'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, 78. dakikada Attila Szalai'nin kafa vuruşuyla 4. golü de buldu ve sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 48'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

İRFAN CAN'A YOĞUN PROTESTO

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Maçın ikinci yarısında dakikalar 57'yi gösterdiğinde Jorge Jesus İrfan Can Kahveci'yi oyundan aldı. Yıldız oyuncu oyundan çıkmak için kenara doğru gelirken yoğun bir ıslıkla karşı karşıya kaldı.

EPEY MORALİ BOZULDU

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Bu sezon 4. kez Fenerbahçe taraftarı tarafından ıslıklanan İrfan Can Kahveci'nin moralinin bir hayli bozulduğu öğrenildi. Gösterdiği performanstan dolayı taraftarların tepkisini çeken milli oyuncunun geleceği henüz bilinmiyor.

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