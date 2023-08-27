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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku! 2 hafta sahalardan uzak kalabilir

27.08.2023 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe yaptığı açıklamada Twente maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Twente karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

''UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz.''

Ferdi Kadıoğlu'nun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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