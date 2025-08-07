SPOR

Fenerbahçe'de Feyenoord maçı bitti! Kaleci transferi operasyonu başladı... Galatasaray'ın ilgilendiği Yann Sommer'e gidiliyor

Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord karşısında alınan mağlubiyet kaleci transferini bir kez daha gündeme getirdi. Sarı lacivertliler İrfan Can Eğribayat’ın eleştirilen performansı sonrası gözünü Galatasaray’ın da gündeminde olan Yann Sommer’e çevirdi.

Burak Kavuncu
Yann Sommer

Yann Sommer

İSV İsviçre
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tam gaz ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Feyenoord maçı sonrası ağır eleştiriler alan kaleci İrfan Can Eğribayat’ın yerine yıldız bir kaleci isteniyor. Fenerbahçe’de yönetim ismi sık sık Galatasaray ile anılan Inter’in yıldız ismi Yann Smmer ile ilgileniyor.

MOURINHO İSTİYOR

Fenerbahçe de Feyenoord maçı bitti! Kaleci transferi operasyonu başladı... Galatasaray ın ilgilendiği Yann Sommer e gidiliyor 1

Teknik direktör Jose Mourinho’nun Dominik Livakovic’i takımdan göndermek istediği ve yerine daha iyi bir kaleci istediği öğrenildi. Kaleci İrfan Can Eğribayat ile tüm sezonu geçirmek istemeyen sarı lacivertliler kaleye Yann Sommer’i düşündüğü gelen bilgiler arasında. Mourinho, yeni sezonda birinci kalecinin arkasına yedek olarak İrfan Can Eğribayat’ı düşünüyor.

INTER’DEN AYRILMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe de Feyenoord maçı bitti! Kaleci transferi operasyonu başladı... Galatasaray ın ilgilendiği Yann Sommer e gidiliyor 2

Sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan İsviçreli yıldızın takımdan ayrılmak istediği ve gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin yakın zamanda Sommer için Inter ile görüşeceği ve transferi bitireceği bildirildi.

WEST HAM İDDİASI

Fenerbahçe de Feyenoord maçı bitti! Kaleci transferi operasyonu başladı... Galatasaray ın ilgilendiği Yann Sommer e gidiliyor 3

Öte yandan kaleci Dominik Livakovic’in takımdan ayrılacağı öğrenilirken, İngiliz medyasından Sky sports’a göre west ham yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir FB olarak, yine gecen senelerin hatalarının yapıldığını görüyorum. Bunları öngürüp daha önceden neden gerekli transferleri yapmazlar.
Aman gitsinler adam gelmis emeklilik yasina
