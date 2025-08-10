SPOR

Fenerbahçe’de, Feyenoord maçının hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord ile oynadığı ilk maçın ardından rövanş karşılaşması öncesinde çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

ANTRENMAN SALON ÇALIŞMASIYLA BAŞLADI

Fenerbahçe’de, Feyenoord maçının hazırlıkları sürdü 1

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman çabukluk çalışmasıyla sürdü. 5’e 2 top kapma ve pas çalışması sonrası gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel programla da idman noktalandı.

Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

