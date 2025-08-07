Fenerbahçe'de Feyenoord yenilgisi sonrası teknik direktör Jose Mourinho transfer dedi! Yönetime sitem etti... ''Hızlı oyuncumuz yok!''

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Feyenoord’a konuk olan sarı lacivertliler ilk maçtan son dakikada yediği golle 2-1 mağlup ayrıldı. Mağlubiyetin ardından konuşan teknik direktör Jose Mourinho, turu geçeceklerine inandıklarını belirtti. İşte açıklamaların tamamı…

‘‘TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM’’

Mourinho, "İkinci maçı stadımızda oynayacağız ve taraftarlarımızın da desteğiyle turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.

‘‘OYUNU DOMİNE ETTİK’’

Karşılaşmayı değerlendiren Mourinho, "Şansı dün ve daha önceden de belirtmiş olduğum gibi %50-50 görüyorum. Şu anda devredeyiz ve devrede 2-1 gerideyiz. Bugün özellikle ikinci yarıda çok daha iyi olduğumuzu düşünüyorum ama belirtmiş olduğum gibi turun devresindeyiz. Tabii ki maçın sonucundan dolayı üzüntü yaşıyoruz çünkü ikinci yarıda çok çok iyiydik. Oyunu domine ettik. Rakibe hiç pozisyon imkanı vermedik ve rakibimiz çok fazla zorluk yaşadı. Aslında 1-1'i de bulduk ama sonrasında olmaması gereken bir durum oldu.’’ ifadelerini kullandı.

‘‘BU BİR TÜRKİYE LİGİ MAÇI OLSAYDI…’’

Jose Mourinho, ‘‘Soyunma odasında oyuncularıma şunu söyledim: Eğer bu bir Türkiye Ligi maçı olsaydı bu sonuç dramatik olurdu. Çünkü bu şekilde son dakika puan kaybetmemeniz gerekiyor ama bu bir Avrupa eleme maçı olduğu için durum o kadar dramatik değil. Çünkü bu devrenin ikinci yarısını evimizde oynayacağız ve bu maça hazırlanmak için bir haftamız var. Bu süreçte takıma geç katılanların bu maça hazırlanabilmesi için bizler açısından iyi olacak. Bugün takımımın iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. İyi bir karakter sahaya koydu ve taktiksel olarak iyiydi. Eğer geçen sene oynadığımız Lille'deki maçla kıyaslarsam bugünkü takımım çok daha sağlamdı ve çok daha hazırdı. İkinci maçı stadımızda oynayacağız ve taraftarlarımızın da desteğiyle turu geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

‘‘NELSON HARİKA VE KALİTELİ BİR FUTBOLCU’’

Portekizli çalıştırıcı, "Aslında tam da bir plan değişikliği değildi. İlk yarının son 10-15 dakikasında takımın performansı iyiydi. İkinci yarının başında değişiklikler öncesi de takımın performansı iyiydi. Nelson harika ve kaliteli bir futbolcu. Özellikle topu ön bölgeye taşıma ve içeri kat etme gibi özellikleri de çok iyi olan oyuncu. Jhon da en iyi fiziksel durumunda değil ama onun varlığı da her zaman çok hareketli ve faydalı bir oyun sergiliyor. İkinci yarıda takımın çok iyi performans sergilediğini düşünüyorum" dedi.

"HAKEM HARİKAYDI"

Portekizli teknik adam, maçın hakemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Jose, "Ben hakemleri eleştirmemle ünlüyümdür ama hakem bugün harikaydı. Maçın kontrolünü elde etmek için kartlarına başvurmadı. Çok üst düzey bir hakem performansı vardı." sözlerini söyledi.

TRANSFER SORUSUNU YANITLADI

Jose Mourinho, “Kulübede çok fazla defansif opsiyonumuz vardı. Ancak Cenk Tosun ve Jhon Duran dışında kanat ve oyuna hız katabilen oyuncu eksikliğini hissettik. Hızlı oyuncumuz yok. Rövanşı da aynı oyuncularla oynayacağız. Talisca eklenecek, bize yardımcı olabilir. Şunu söylemek istiyorum, özellikle yaz transfer döneminde birçok haber çıkar. Benim için de çok telefon görüşmesi yaptığımı, menajerlerle görüştüğümü yazıyorlar ama ben sadece Skriniar ile görüştüm. Haberler, her zaman haberlerdir. Türkiye'de yazarlar, 'Şu oyuncu gidiyor' diye. Haberler böyledir." açıklamasında bulundu.

"SAVAŞI KAYBETMEDİK"

Mourinho, rövanş maçı öncesi umutlu olduklarını şu sözlerle ifade etti...

"Savaşı kaybetmedik. Ben daha önce bu stadyumda hiç kazanmadım ama bu takıma karşı ikinci maçlarda her zaman kazandım. İlk yarıda bizden biraz daha iyilerdi ama biz ikinci yarıda çok daha iyiydik. İkinci maçı da 3-0, 4-0 kazanmamız gerekmiyor, bir farklı kazandıktan sonra maç uzatmalara gidiyor. Kolay olacak demiyorum, rakibimize saygı duyuyorum ve yapabileceğimize inanıyorum." dedi.

"KADIKÖY'E, CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ"

Deneyimli teknik direktör, rövanş öncesinde taraftara ve rakibe açık bir mesaj vererek "Şimdiden; Kadıköy’e, İstanbul’a, cehenneme hoş geldiniz!" diyerek sözlerine son verdi.