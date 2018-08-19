Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Cocu, Giuliano'nun bir takımla anlaştığını açıkladı

Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, Giuliano ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Canlı yayında konuşan Hollandalı teknik adam, "Hala yeni oyuncular aramıza katılıyor. Giden oyuncular olacak. Maç öncesinde bunu onaylayacak durumda değildim. Giuliano'nun transferi konusunda diğer kulüple anlaştık. Giuliano da anlaştı, aramızdan ayrılacak" dedi...
Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Süper Lig'e bir yıldız daha geldi
Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı
Serdar Gürler: "Beşiktaş beni istedi, Huesca için her şeyi yaptım"
Emre Akbaba, Galatasaray'da
Zürih'ten açıklama: Fenerbahçe Michael Frey için verilen süreyi aştı, anlaşma yok
İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı'nı bırakmayacağını açıkladı!
İtalyan basınından Salih Uçan için çarpıcı yorumlar!
Avrupa liglerinde biten transferler!
Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!
Cenk Gönen, Gazişehir Gaziantep'te
Avrupa'nın en büyüğü belli oldu
Trabzonspor'da Özkan Sümer yönetime istifasını sundu!
Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum