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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Cocu, Giuliano'nun bir takımla anlaştığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2018 00:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Giuliano'nun bir takımla anlaştığını açıkladı. Hollandalı hoca, "Giuliano başka bir takımla anlaştı. Aramızdan ayrılacak" dedi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Cocu, Giuliano'nun bir takımla anlaştığını açıkladı

Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, Giuliano ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Canlı yayında konuşan Hollandalı teknik adam, "Hala yeni oyuncular aramıza katılıyor. Giden oyuncular olacak. Maç öncesinde bunu onaylayacak durumda değildim. Giuliano'nun transferi konusunda diğer kulüple anlaştık. Giuliano da anlaştı, aramızdan ayrılacak" dedi...


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Cocu Fenerbahçe Giuliano

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