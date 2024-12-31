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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jose Mourinho övgü dolu sözlerle bahsetmişti... Ayrılığına onay verdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.12.2024 10:28
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Fenerbahçe'de kış transfer döneminde transferde yoğun günler yaşanıyor. Yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sezon başında övgülerle bahsettiği futbolcu için Süper Lig kulübü devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jose Mourinho övgü dolu sözlerle bahsetmişti... Ayrılığına onay verdi!

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 8 puan arkasında 2. sırada kapatan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

YENİDEN TEMASTALAR

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Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin 2023 yazında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde devre arası Sivasspor'a kiralanan Bartuğ Elmaz, tekrar Yiğidolar'a transfer oluyor.

MOURINHO ONAY VERDİ

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Kırmızı-beyazlıların, Bartuğ Elmaz'ı Fenerbahçe'den yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve bu transfere Mourinho'nun onay verdiği iddia edildi.

MOURINHO ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSETMİŞTİ

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Teknik direktör Jose Mourinho, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçının ardından Bartuğ Elmaz için, "İyi bir genç oyuncu, onlara süre vermekten korkmuyoruz. Daha fazla süre alacak." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON BARTUĞ ELMAZ

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Sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erece olan genç oyuncu, yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe formasıyla sadece 3 maça çıkabildi. Güncel piyasa değeri 1.50 milyon euro olan Elmaz, takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Bartuğ Elmaz fenerbahçe
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