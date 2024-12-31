Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jose Mourinho övgü dolu sözlerle bahsetmişti... Ayrılığına onay verdi!

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 8 puan arkasında 2. sırada kapatan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

YENİDEN TEMASTALAR

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin 2023 yazında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde devre arası Sivasspor'a kiralanan Bartuğ Elmaz, tekrar Yiğidolar'a transfer oluyor.

MOURINHO ONAY VERDİ

Kırmızı-beyazlıların, Bartuğ Elmaz'ı Fenerbahçe'den yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve bu transfere Mourinho'nun onay verdiği iddia edildi.

MOURINHO ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSETMİŞTİ

Teknik direktör Jose Mourinho, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçının ardından Bartuğ Elmaz için, "İyi bir genç oyuncu, onlara süre vermekten korkmuyoruz. Daha fazla süre alacak." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON BARTUĞ ELMAZ

Sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erece olan genç oyuncu, yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe formasıyla sadece 3 maça çıkabildi. Güncel piyasa değeri 1.50 milyon euro olan Elmaz, takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.