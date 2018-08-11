Fenerbahçe'de forma giyen Jason Thompson Çin ekibi Sichuan Blue Whales'a transfer oldu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Jason Thompson'ın yeni adresi belli oldu. Sportando'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin yola devam etmediği ABD'li pivot, Çin takımlarından Sichuan Blue Whales ile anlaştı.
Trabzonspor'un anlaştığı Antony Nwakaeme İstanbul'a geldi!
Slimani'nin eşi rotayı gösterdi: "Türkiye'ye yolculuk"
Hırvat oyuncu Corluka, milli formaya veda etti
Süper Lig'in en değerli kulübü Galatasaray
Fenerbahçe'den Ömer Toprak için Borussia Dortmund'a kiralama teklifi
İşte en güzel futbolcu eşleri...
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 83 milyona gidiyor
Domagoj Vida'ya gelen tek teklif Championship ekibi Birmingham'dan
Galatasaray Marlon'u kiralamak için Barcelona'nın kapısını çaldı
Vodafone Park'ın zemininin bozukluğu, LASK Linz maçı öncesi dikkat çekti!
Spor spikeri Ercan Taner beIN SPORTS'a transfer oldu
Samuel Eto'o Adana Demirpor'u reddetti
Okuyucu Yorumları 1 yorum