Fenerbahçe'de forma giyen Jason Thompson Çin ekibi Sichuan Blue Whales'a transfer oldu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Jason Thompson'ın yeni adresi belli oldu. Sportando'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin yola devam etmediği ABD'li pivot, Çin takımlarından Sichuan Blue Whales ile anlaştı.



