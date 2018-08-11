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Fenerbahçe'de forma giyen Jason Thompson Çin ekibi Sichuan Blue Whales'a transfer oldu

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 11.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen Jason Thompson Çin ekibi Sichuan Blue Whales ile anlaştı.

Fenerbahçe'de forma giyen Jason Thompson Çin ekibi Sichuan Blue Whales'a transfer oldu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Jason Thompson'ın yeni adresi belli oldu. Sportando'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin yola devam etmediği ABD'li pivot, Çin takımlarından Sichuan Blue Whales ile anlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol Ligi Jason Thompson Fenerbahçe Blue Whales

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Takım
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Av
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yıldız oyuncu derken... :) yazîk o çin takımına..
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