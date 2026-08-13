SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Fred yuvadan uçtu! Ülkesine döndü, imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Fred, ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin bu transferden kazanacağı bonservis bedeli ve detaylar netleşti.

Fenerbahçe'de Fred yuvadan uçtu! Ülkesine döndü, imzayı atıyor
Emre Şen
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha rotasyonundan bir ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli Sambacısı Fred, Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro'ya transfer oluyor.

ATLETICO MINEIRO ILE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe de Fred yuvadan uçtu! Ülkesine döndü, imzayı atıyor 1

Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro, Fred'i kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde Fenerbahçe yönetimiyle el sıkıştı. İki kulüp arasındaki pazarlıkların tamamlanmasıyla birlikte tecrübeli oyuncunun transferinde son aşamaya gelindi.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ VE SÖZLEŞME SÜRESİ

Fenerbahçe de Fred yuvadan uçtu! Ülkesine döndü, imzayı atıyor 2

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Atletico Mineiro bu transfer için Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro net bonservis ve 500 bin Euro ek bonus ödeyecek.

Sarı-lacivertli formaya veda eden tecrübeli orta saha oyuncusunun, Atletico Mineiro ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Andre Onana trafik kazası geçirdi! "Durumu iyi"Andre Onana trafik kazası geçirdi! "Durumu iyi"
(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe fred
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi

Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi

Güllü cinayetinde yeni ses kaydı! Sisi ile plan yapmışlar

Güllü cinayetinde yeni ses kaydı! Sisi ile plan yapmışlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

ÖTV'nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Büyük motorin indirimi

ÖTV'nin sıfırlanmasıyla fiyatları güncellediler: Büyük motorin indirimi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.