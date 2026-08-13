Fenerbahçe'de Fred yuvadan uçtu! Ülkesine döndü, imzayı atıyor

Süper Lig'de yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha rotasyonundan bir ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli Sambacısı Fred, Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro'ya transfer oluyor.

ATLETICO MINEIRO ILE ANLAŞMA SAĞLANDI

Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro, Fred'i kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde Fenerbahçe yönetimiyle el sıkıştı. İki kulüp arasındaki pazarlıkların tamamlanmasıyla birlikte tecrübeli oyuncunun transferinde son aşamaya gelindi.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ VE SÖZLEŞME SÜRESİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Atletico Mineiro bu transfer için Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro net bonservis ve 500 bin Euro ek bonus ödeyecek.

Sarı-lacivertli formaya veda eden tecrübeli orta saha oyuncusunun, Atletico Mineiro ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.