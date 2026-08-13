Trabzonspor kalecisi Andre Onana trafik kazası geçirdi! Gelen açıklama yüreklere su serpti

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, başarılı kaleci Andre Onana'nın bu akşam bir trafik kazası atlattığını duyurdu.

"HERHANGİ BİR SIKINTISI YOK"

Kamerunlu file bekçisinin sağlık durumuna ilişkin yüreklere su serpen açıklamayı yapan Ertuğrul Doğan, "Andre Onana, bu akşam bir trafik kazası geçirmiş. Herhangi bir sıkıntısı yok. Geçmiş olsun diyelim." ifadelerini kullandı.

Kaza sonrası yapılan ilk kontrollerde tecrübeli eldivenin yaralanmadığı ve genel sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.