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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine 11 milyon TL prim!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.11.2018 17:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de; Ali Koç yönetimi, göreve geldiği ilk gün prim sistemini devreye sokmak istemiş ancak Sportif Direktör Comolli engellemişti. Başkan, Galatasaray maçı için primi gündeme aldı ve miktarını da 11 milyon TL olarak açıkladı.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine 11 milyon TL prim!

Fenerbahçe'de derbi öncesi seferberlik ilan eden Başkan Ali Koç, bu sezon bir ilke imza attı.

Sarı-lacivertli yönetim, Ankaragücü mağlubiyeti sonrası pazartesi sabahı gittikleri Samandıra'da derbi maçına prim uygulaması yapacaklarını açıkladı. Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray maçının kazanılması halinde Samandıra'da 11 milyon TL prim dağıtacak. Yeni yönetim, prim uygulamasını daha önce devreye sokmak istemiş ancak Sportif Direktör Damien Comolli bunun doğru olmadığını ifade ederek yönetimin girişimlerini her defasında engellemişti.

DAĞITIM ŞEKLİNİ YÖNETİM BELİRLEYECEK

Yönetim bu kez Comolli'ye rağmen kararı aldı ve teknik heyet, futbolcular ile Samandıra personeline maçın kazanılması halinde prim sözü verdi. Primin dağıtım şeklini ise yönetim belirleyecek. Maça 11'de başlayan, sonradan giren, kadroda olan ama oynamayan futbolcular farklı farklı ücretler alacak. Yönetimin sonuç gelmesi halinde bu uygulamayı önümüzdeki maçlarda da devam ettireceği kaydedildi. Eski Başkan Aziz Yıldırım da geçen sezon 12. haftada prim uygulamasına geçmiş ancak takım primi almayı hep son maçta kaçırmıştı.

GALATASARAY'DA PRİM YOK!

Prim sistemini sezon başı kaldıran Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde bu konuyu bir kez daha değerlendirirken "Galibiyet halinde sözleşmelerinde yazan ortalama 12-15 bin Euro maç başı parası ödenecek. Bu yüzden ekstra prime gerek yok'' görüşü öne çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takımdan da prim yönünde herhangi bir talep gelmediği öğrenildi.

(Sabah)

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Fenerbahçe Galatasaray derbi prim

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