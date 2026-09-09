Galatasaray taraftarı isyanda! Sportingli Altimira kırmızı kartın kıyısından döndü

Sporting-Galatasaray karşılaşmasının ilk bölümünde yaşanan sert müdahale gündem oldu. Sportingli Altimira'nın Batrakov'a yaptığı faul sonrası Norveçli hakem Espen Eskas sarı kartına başvururken, VAR'dan potansiyel kırmızı kart incelemesi geldi.

VAR İNCELEDİ, KARAR DEĞİŞMEDİ

🟨 Sergi Altimira'nın sarı kart gördüğü pozisyon 👇 pic.twitter.com/FDoRk9CeC5 — TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026

Mücadelenin Alman VAR hakemi Christian Dingert, pozisyonu potansiyel kırmızı kart kapsamında değerlendirmeye aldı. Ancak VAR incelemesinin ardından Eskas'a saha kenarı incelemesi önerilmedi ve Altimira'nın gördüğü sarı kart kararı geçerli kaldı.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Altimira'nın müdahalesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar karara tepki gösterdi. Galatasaraylı futbolseverler, sert faulün kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savunarak sosyal medyada karara yönelik eleştirilerde bulundu.