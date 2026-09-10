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Okan Buruk Sporting yenilgisi sonrası Espen Eskas'a ateş püskürdü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting Lizbon karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Buruk, ilk yarıda verilmediğini düşündüğü kırmızı kart ve penaltı kararının maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini söyledi.

Okan Buruk Sporting yenilgisi sonrası Espen Eskas'a ateş püskürdü
Burak Kavuncu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede özellikle hakem Espen Eskas'ın kararlarını eleştirdi.

"ERKEN GOLÜ BULDUK, OYUN BİZDEYDİ"

Okan Buruk Sporting yenilgisi sonrası Espen Eskas a ateş püskürdü 1

Buruk, Galatasaray'ın karşılaşmaya oldukça iyi başladığını belirterek ilk bölümde oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Erken gol bulduk, top bizdeydi, oyun bizdeydi. Kalemize hiç gelemeyen bir rakip vardı. Girdiğimiz pozisyonlarla rakibi sahasına yasladık. Her şey iyi giderken kolay bir gol yedik. Kalemize gelen tek top gol oldu. 1-1, okey." ifadelerini kullandı.

PENALTI KARARINA SERT TEPKİ

Okan Buruk Sporting yenilgisi sonrası Espen Eskas a ateş püskürdü 2

İkinci yarıya da kötü başlamadıklarını dile getiren Buruk, Sporting lehine verilen penaltı kararını eleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa seviyesinde böyle bir penaltı kararının verilmesini şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

Buruk, "İkinci yarı başlangıcı kötü değildi. Verilen penaltı, bu seviyede böyle bir penaltı verildi. Türkiye'de şikayet ediyoruz ya bu Norveçli hakemi görünce... Kendisiyle daha önce İstanbul tecrübemiz vardı." dedi.

"VERMEDİĞİ KIRMIZI KART, OLMAYAN PENALTI..."

Okan Buruk Sporting yenilgisi sonrası Espen Eskas a ateş püskürdü 3

Okan Buruk, hakemin kritik kararlarının Galatasaray'ın oyununu ve psikolojisini olumsuz etkilediğini savundu.

Buruk, "Vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi takımımızı düşürdü." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"2-1'DEN SONRA KIRILDIK"

Okan Buruk Sporting yenilgisi sonrası Espen Eskas a ateş püskürdü 4

Sporting'in duran toptan üçüncü golü bulmasının ardından oyuna yeniden ortak olmaya çalıştıklarını belirten Buruk, 80. dakikada yapılan değişikliklerle rakip yarı sahada daha fazla görünmeye başladıklarını söyledi.

Ancak bu bölümde yeterince üretken olamadıklarını kaydeden Buruk, 2-1'den sonra yaşanan mental düşüşün mağlubiyette önemli rol oynadığını ifade etti.

"FRANKFURT MAÇINDA DA AYNI KIRILGANLIK VARDI"

Okan Buruk Sporting yenilgisi sonrası Espen Eskas a ateş püskürdü 5

Galatasaray'ın geçen sezon Eintracht Frankfurt karşılaşmasında yaşadığı benzer probleme de dikkat çeken Buruk, takımın geriye düştüğü anlarda mental olarak daha güçlü kalması gerektiğini vurguladı.

Buruk, "Yediğimiz penaltı golü bizi mental olarak çok düşürdü. Buradan çıkarmamız gereken, o kırılganlığı... Geçen sene de Frankfurt maçında her gelen top gol olmuştu. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık." dedi.

"ÇOK RAHAT 3 PUAN ALABİLİRDİK"

Okan Buruk Sporting yenilgisi sonrası Espen Eskas a ateş püskürdü 6

Galatasaray'ın özellikle ilk bölümdeki oyunundan memnun olduğunu belirten Buruk, karşılaşmanın kazanılabilecek bir maç olduğunu savundu.

Tecrübeli teknik adam, "Sahneye çıkmamız gerekiyor. İlk maçımızdı. Belli bölümü çok iyi baskın oynadık. Rakip 1 tane korner atmış. Maç genelinde üstünlüğü kurduk ama dediğim gibi 2-1'den sonra özgüvenimizi yükseltip kazanmaya çalışmamız gerekirdi." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİYLE ALEYHİMİZE ÇALIŞTI"

Okan Buruk Sporting yenilgisi sonrası Espen Eskas a ateş püskürdü 7

Buruk, karşılaşma boyunca hakem yönetiminin oyuncularının da sinirlerini bozduğunu belirterek sözlerini sert ifadelerle sürdürdü.

"Üzgünüz, bir sonraki maçı düşüneceğiz. Oyun içerisinde de oyuncularımızın sinirleri çok bozuldu. Hakem kararları, göstermediği sarı kartlar, bize gösterdiği sarı kartlar... Her şeyiyle aleyhimize çalıştı."

"3-0'I BULABİLİRDİK"

Okan Buruk Sporting yenilgisi sonrası Espen Eskas a ateş püskürdü 8

Maçın başındaki fırsatları değerlendirmeleri halinde karşılaşmadan farklı bir galibiyetle ayrılabileceklerini dile getiren Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde yakalanan fırsatların önemine dikkat çekti.

Buruk, "Çok rahat 3 puan alabilirdik. Üzüntüm şu, güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. 3-0'ı bulabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. 2-1'den sonra kırıldık." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

"İLK YARIDA KIRMIZI KART VERİLMEDİ"

Okan Buruk Sporting yenilgisi sonrası Espen Eskas a ateş püskürdü 9

Galatasaray Teknik Direktörü, Sporting karşılaşmasında iki kritik hakem kararının bulunduğunu savundu. Buruk, ilk yarıda Sportingli oyuncuya gösterilmesi gerektiğini düşündüğü kırmızı kartın çıkmadığını, ikinci yarıda ise ev sahibi ekip lehine penaltı kararı verildiğini belirtti.

Okan Buruk, "İlk yarıda vermediği kırmızı kart ve olmayan penaltıyı vermesi. Direkt olarak skora etki etti." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLK HAFTADA YİNE KAZANAMADI

Okan Buruk Sporting yenilgisi sonrası Espen Eskas a ateş püskürdü 10

Sporting Lizbon karşısında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son dört sezonda çıktığı ilk maçlarda galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray ayrıca Devler Ligi'ndeki son 8 deplasman maçının 7'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İLK 5 MAÇTA 9 GOL YEDİ

Okan Buruk Sporting yenilgisi sonrası Espen Eskas a ateş püskürdü 11

Sarı-kırmızılı takımın savunmadaki sorunları da Sporting karşısında bir kez daha gündeme geldi. Galatasaray, bu sezon oynadığı ilk 5 resmi maçta kalesinde toplam 9 gol gördü.

Sporting karşısında alınan 3-1'lik yenilgiyle birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasındaki son 10 ilk hafta maçında yalnızca 1 kez kazanabildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Okan Buruk Sporting Lizbon galatasaray
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