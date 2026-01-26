SPOR

Fenerbahçe'de gece yarısı krizi! Emre Mor'dan skandal "Galatasaray" paylaşımı

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve ayrılığına kesin gözüyle bakılan Emre Mor, sosyal medyada yaptığı hamleyle bardağı taşırdı. Sarı-Lacivertli sözleşmeli futbolcunun, ezeli rakip Galatasaray'ın golünü paylaşması camiada infial yarattı. Tepkiler çığ gibi büyüyünce geri adım geldi!

Emre Şen
Emre Mor

Emre Mor

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de, performansı ve geleceği tartışılan Emre Mor, saha içinden çok saha dışı olaylarıyla konuşulmaya devam ediyor. Milli futbolcunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım, Sarı-Lacivertli taraftarları ayağa kaldırdı.

EZELİ RAKİBİN GOLÜNÜ PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusu olan Emre Mor, bir dönem kiralık olarak formasını giydiği Fatih Karagümrük ile yine eski takımı Galatasaray arasında oynanan maçı takip etti. Ancak Mor'un, Galatasaray'ın attığı golü hikayesinde paylaşması Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini çekti.

TEPKİ YAĞDI, GERİ VİTES YAPTI

Fenerbahçe de gece yarısı krizi! Emre Mor dan skandal "Galatasaray" paylaşımı 1

Paylaşımın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncuya yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Fenerbahçe formasını giyerken ezeli rakibin golünü paylaşamazsın" tepkilerinin çığ gibi büyümesi üzerine Emre Mor, paylaşımını kısa süre içinde kaldırmak zorunda kaldı.

BİLETİ KESİLDİ

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan ve kadro planlamasında yer almayan 26 yaşındaki futbolcunun bu hareketi, iplerin tamamen koptuğunun göstergesi olarak yorumlandı. Sarı-Lacivertli formayla bugüne kadar 49 maça çıkan Emre, 6 gol ve 5 asiste imza atmıştı.

Emre Mor haberler fenerbahçe galatasaray son dakika transfer haberleri
