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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yerine Sime Vrsaljko

06.07.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve başlamasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sıcak gelişme yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün opsiyonunu kullanmayıp oyuncuyla yollarını ayırma kararı alan Sarı-Lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko'nun transferi için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yerine Sime Vrsaljko

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sağ bekte ayrılması beklenen Gökhan Gönül'ün yerine arayışa geçen sarı lacivertliler yeni sağ bekini İspanya'da buldu. Pereira'nın takımın başına geçmesi ile transfer çalışmalarına hocanın raporu doğrultusunda yürüten Fenerbahçe Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Sime Vrsaljko için harakete geçti.

GÖKHAN GÖNÜL'LE AYRILIK KARARI ALINMIŞTI

Geride bıraktığımız sezonun başında Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayıp oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

VRSALJKO İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarına Portekizli teknik direktörün raporu doğrultusunda devam eden Sarı-Lacivertliler, Atletico Madrid'in 29 yaşındaki sağ beki Sime Vrsaljko'nun transferi için harekete geçti.

KAMPA YETİŞTİRİLECEK

İspanyol ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başlayan Fenerbahçe, transferi kısa sürede bitirip oyuncuyu kampa yetiştirmeyi planlıyor.

YEDEK KULÜBESİNE HAPSOLDU

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla ligde sadece 9 maça çıkan Sime Vrsaljko, gol veya asist katkısı yapamadı.

5 YIL ÖNCE 14 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

İspanyol ekibi, Hırvat sağ beki 5 yıl önce Sassuolo'dan 14 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Sime Vrsaljko'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında. (Vole)

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Gökhan Gönül
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bu adami degil fener roma alamaz suan

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