Fenerbahçe'de Gökhan ve Harun'un tedavilerine devam edildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA
F.Bahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
Ekimde en çok konuşulan F.Bahçe
F.Bahçe'de 2. Merih Demiral vakası
Avcı'nın önceliği savunma ve bütünlük
Eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
Sergen Yalçın: Caner'in takımda kalmasını istemiyordum
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Eski Fenerbahçeli, Galatasaray yolunda...
Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı
Abdullah Avcı: Klopp bile yapamadı!
Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı...
Beşiktaş'tan beklenen koronavirüs açıklaması geldi
Dünyaca ünlü yıldız futbolu bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum