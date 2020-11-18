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Fenerbahçe'de Gökhan ve Harun'un tedavilerine devam edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.11.2020 15:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in tedavilerine devam edildi. Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe'de Gökhan ve Harun'un tedavilerine devam edildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


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