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Fenerbahçe'de gündem Talisca! Ali Koç devreye girdi...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de flaş isim olarak Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ismi ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin ilgisine sıcak bakan Talisca'nın kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi. Başkan Ali Koç'un, çarşamba günü gerçekleştireceği programda transferleri açıklayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de gündem Talisca! Ali Koç devreye girdi...

Transferde ilk olarak stopere Sadık Çiftpınar'ı alan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler bekleniyor. Başkan Ali Koç, çarşamba 21.45'te yapacağı "Camiaya sesleniş" konuşmasında alınacak isimleri ve transferdeki son durumu açıklayacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar şimdi Koç'un vereceği müjdeli haberlere odaklanmış durumda.

KİRALIK TEKLİFİ YAPILDI

Fenerbahçe'de golcü adayları arasında Sassuolo'da forma giyen Khouma Babacar ile Liverpool'da oynayan Adam Lallana isimleri öne çıkıyor. Sassuolo'da mutsuz olan Babacar'ın 2022'ye kadar sözleşmesi var. Lallana da Liverpool'da forma savaşında gerilerde kaldı, oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Kanarya iki oyuncudan birisini kiralık olarak almak amacında.

TALİSCA İSTANBUL'U İSTİYOR

Sarı-Lacivertli takımın patronu Koç'un orta alanda patlatacağı büyük bombanın Talisca olduğu belirtiliyor. Beşiktaş'tan ayrılıp Çin'e giden Sambacı'nın Kanarya'ya sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtiliyor.

Schalke 04'te görev yapan sol açık Yevhen Konoplyanka da transferi beklenen bir başka oyuncu. 29 yaşındaki Ukraynalı star da kiralanmak isteniyor.

(Star)

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Fenerbahçe anderson talisca

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