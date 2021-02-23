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Fenerbahçe'de Gustavo ve İrfan Can ne zaman dönecek?

23.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Gustavo ve İrfan Can ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin bu hafta takıma katılması bekleniyor. Sarı lacivertliler Gustavo'dan yoksun çıktığı 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Fenerbahçe'de gözler sakat futbolculardan gelecek haberde. Sağlık heyeti, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'yi Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.

İki futbolcunun da bu hafta takıma katılması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekip, ligde 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun forma giymediği Galatasaray ve Göztepe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Medipol Başakşehir maçlarında yenilirken ligde sadece Fatih Karagümrük karşısında galip gelebildi.

Erol Bulut'un ekibi, pazar gününden itibaren yoğun maç takvimine girecek.

Fenerbahçe, 9 gün içinde Trabzonspor, Fraport Tav Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak. (NTV Spor)


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
fener dönme dolap oldu zaten bunlarmı kurtarcak feneri:))
hadi bakalım bunlarda dönsün de, yine gazlanınca kimi arayacaklar,
Hiç bir spor kanalında hiç bir yorumcu şunu söylemiyor yada söylemeye korkuyor. Bu takım 22 futbolcu transfer etti. Bazen bir futbolcunun bile takıma ve ülkeye uyum sağlaması 1 sene sürüyor. 22 tane yeni futbolcu ve bir tane hiç büyük takım tecrübesi olmayan amatör bir teknik direktörle dünyanın hiç bir yerinde aynı sezon içinde şampiyon olamazsınız. Takım oyunu, takım birbirini tanıması zaman alır. Heleki Mesut ve İrfan gibi pres yapmayan, adam kovalamayan bir orta saha ile 10 kişi oynarsınız. Yönetim ve medya tarafında ksndırılıyorsunuz. ZORLU da toplanın

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