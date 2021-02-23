Fenerbahçe'de Gustavo ve İrfan Can ne zaman dönecek?

Fenerbahçe'de gözler sakat futbolculardan gelecek haberde. Sağlık heyeti, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'yi Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.

İki futbolcunun da bu hafta takıma katılması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekip, ligde 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun forma giymediği Galatasaray ve Göztepe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Medipol Başakşehir maçlarında yenilirken ligde sadece Fatih Karagümrük karşısında galip gelebildi.

Erol Bulut'un ekibi, pazar gününden itibaren yoğun maç takvimine girecek.

Fenerbahçe, 9 gün içinde Trabzonspor, Fraport Tav Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak. (NTV Spor)



