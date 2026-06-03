SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası! Maaşı bile belli oldu

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu kadroya katmak için tarihi bir transfer operasyonu başlattı. Yıldız oyuncunun temsilcisiyle masaya oturan kurmayların, 10 milyon Euro'luk dev maaş dahil tüm şartları konuştuğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası! Maaşı bile belli oldu
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylarının hamleleri transfer piyasasını sarsmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski iddiasının ardından, orta sahaya da dünya çapında bir lider getirmek isteyen başkan adayı Hakan Safi'nin hedefindeki son ismin Hakan Çalhanoğlu olduğu ortaya çıktı.

MİLLİ KAPTAN İÇİN İLK TEMAS KURULDU

Fenerbahçe de Hakan Çalhanoğlu bombası! Maaşı bile belli oldu 1

Sarı-lacivertli kulüpte iddialı bir yönetim ve kadro kurmak için kollarını sıvayan Hakan Safi, Ay-yıldızlıların takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile bir süre önce bizzat temasa geçti. Deneyimli orta saha oyuncusuna projelerini aktaran ve Fenerbahçe forması giydirme arzusunu ileten Safi, transferin fitilini ateşledi.

ÖMER TOPBAŞ VE ÖZGÜR ÖZAKTAÇ MASADA

Fenerbahçe de Hakan Çalhanoğlu bombası! Maaşı bile belli oldu 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

İlk temasın ardından transfer operasyonu resmiyet kazandı ve Hakan Safi'nin ekibi devreye girdi. Transfer sürecini yöneten Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç, İtalya'da sergilediği performansla elit orta sahalar arasında yer alan deneyimli yıldızın temsilcisi ile bir araya gelerek resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

SEÇİM KAZANILIRSA İMZALAR ATILACAK: 10 MİLYON EURO!

Fenerbahçe de Hakan Çalhanoğlu bombası! Maaşı bile belli oldu 3

An itibariyle tarafların sözleşme şartları üzerinde kıran kırana bir pazarlık yürüttüğü aktarıldı. Görüşmelerde masaya gelen yıllık ücretin ise 10 milyon Euro civarında olduğu belirtildi. Başkanlık seçiminin kazanılması halinde, Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Okan Buruk biletini kesti, ilk yolcu Victor Nelsson...Galatasaray'da Okan Buruk biletini kesti, ilk yolcu Victor Nelsson...
Jhon Duran, Galatasaray'ın kapısında yatıyor! Gönüldeki isim Kingsley Coman...Jhon Duran, Galatasaray'ın kapısında yatıyor! Gönüldeki isim Kingsley Coman...
Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu MYK toplantısını yaptı! Aldığı ilk karar bu oldu

Kılıçdaroğlu MYK toplantısını yaptı! Aldığı ilk karar bu oldu

Esenyurt’ta bir kadın 4. kattan aşağı atladı

Esenyurt’ta bir kadın 4. kattan aşağı atladı

Fenerbahçe'de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu bombası...

Fenerbahçe'de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu bombası...

İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olmuştu! Evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olmuştu! Evleniyor

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.