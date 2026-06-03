Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası! Maaşı bile belli oldu

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylarının hamleleri transfer piyasasını sarsmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski iddiasının ardından, orta sahaya da dünya çapında bir lider getirmek isteyen başkan adayı Hakan Safi'nin hedefindeki son ismin Hakan Çalhanoğlu olduğu ortaya çıktı.

MİLLİ KAPTAN İÇİN İLK TEMAS KURULDU

Sarı-lacivertli kulüpte iddialı bir yönetim ve kadro kurmak için kollarını sıvayan Hakan Safi, Ay-yıldızlıların takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile bir süre önce bizzat temasa geçti. Deneyimli orta saha oyuncusuna projelerini aktaran ve Fenerbahçe forması giydirme arzusunu ileten Safi, transferin fitilini ateşledi.

ÖMER TOPBAŞ VE ÖZGÜR ÖZAKTAÇ MASADA

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İlk temasın ardından transfer operasyonu resmiyet kazandı ve Hakan Safi'nin ekibi devreye girdi. Transfer sürecini yöneten Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç, İtalya'da sergilediği performansla elit orta sahalar arasında yer alan deneyimli yıldızın temsilcisi ile bir araya gelerek resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

SEÇİM KAZANILIRSA İMZALAR ATILACAK: 10 MİLYON EURO!

An itibariyle tarafların sözleşme şartları üzerinde kıran kırana bir pazarlık yürüttüğü aktarıldı. Görüşmelerde masaya gelen yıllık ücretin ise 10 milyon Euro civarında olduğu belirtildi. Başkanlık seçiminin kazanılması halinde, Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.