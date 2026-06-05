Fenerbahçe'de Hakan Safi'den yılın çalımı! Greenwood ile 4 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'de tarihi olağanüstü kongreye sayılı günler kala başkan adayı Hakan Safi, transfer piyasasını adeta tek başına sarsmaya devam ediyor. Merih Demiral ve Luis Suarez transferlerini bitirdiğini, efsane Paolo Maldini'nin de İstanbul'a geleceğini açıklayan Safi, bu kez Avrupa'da yılın transfer çalımına imza attı.

ROMA BEKLERKEN KADIKÖY'E GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basını tarafından Serie A devi Roma ile 5 yıllık sözleşme üzerinden prensipte anlaştığı öne sürülen Marsilya'nın 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood cephesinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Roma yönetiminin Marsilya ile 50 milyon Euro'luk bonservis pazarlığına hazırlandığı esnada devreye giren Hakan Safi ve ekibi, İngiliz süperstarın aklını çelmeyi başardı.

4 YILLIK DEV SÖZLEŞME!

Milyonlarca futbolseverin ve arama motorlarının zirvesine yerleşen son dakika bilgisine göre; Hakan Safi, Mason Greenwood ve temsilcileriyle yürüttüğü yoğun görüşmeler sonucunda kesin olarak el sıkıştı. Yıldız oyuncunun, başkanlık seçiminin kazanılması halinde sarı-lacivertli formayı giymeyi kabul ettiği ve taraflar arasında 4 yıllık resmi sözleşme için tam mutabakat sağlandığı öğrenildi.

INSTAGRAM'DAN TAKİBE BAŞLADI

Mason Greenwood, Instagram'da Hakan Safi'yi takip etmeye başladı.