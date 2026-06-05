SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Hakan Safi'den yılın çalımı! Greenwood ile 4 yıllık sözleşme

Roma'ya gitmesi beklenen Mason Greenwood transferinde tarihi ters köşe! Başkan adayı Hakan Safi, İngiliz süperstar ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de Hakan Safi'den yılın çalımı! Greenwood ile 4 yıllık sözleşme
Emre Şen
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de tarihi olağanüstü kongreye sayılı günler kala başkan adayı Hakan Safi, transfer piyasasını adeta tek başına sarsmaya devam ediyor. Merih Demiral ve Luis Suarez transferlerini bitirdiğini, efsane Paolo Maldini'nin de İstanbul'a geleceğini açıklayan Safi, bu kez Avrupa'da yılın transfer çalımına imza attı.

ROMA BEKLERKEN KADIKÖY'E GELİYOR

Fenerbahçe de Hakan Safi den yılın çalımı! Greenwood ile 4 yıllık sözleşme 1

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basını tarafından Serie A devi Roma ile 5 yıllık sözleşme üzerinden prensipte anlaştığı öne sürülen Marsilya'nın 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood cephesinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Roma yönetiminin Marsilya ile 50 milyon Euro'luk bonservis pazarlığına hazırlandığı esnada devreye giren Hakan Safi ve ekibi, İngiliz süperstarın aklını çelmeyi başardı.

4 YILLIK DEV SÖZLEŞME!

Fenerbahçe de Hakan Safi den yılın çalımı! Greenwood ile 4 yıllık sözleşme 2

Milyonlarca futbolseverin ve arama motorlarının zirvesine yerleşen son dakika bilgisine göre; Hakan Safi, Mason Greenwood ve temsilcileriyle yürüttüğü yoğun görüşmeler sonucunda kesin olarak el sıkıştı. Yıldız oyuncunun, başkanlık seçiminin kazanılması halinde sarı-lacivertli formayı giymeyi kabul ettiği ve taraflar arasında 4 yıllık resmi sözleşme için tam mutabakat sağlandığı öğrenildi.

INSTAGRAM'DAN TAKİBE BAŞLADI

Fenerbahçe de Hakan Safi den yılın çalımı! Greenwood ile 4 yıllık sözleşme 3

Mason Greenwood, Instagram'da Hakan Safi'yi takip etmeye başladı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lamine Yamal'a 18 yaşında büyük onur!Lamine Yamal'a 18 yaşında büyük onur!
Galatasaray'da büyük temizlik! 4 yıldızla veda vaktiGalatasaray'da büyük temizlik! 4 yıldızla veda vakti
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Hakan Safi Mason Greenwood
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.