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Fenerbahçe'de Hakan Safi müjdeyi verdi! "Suarez ve Merih ile anlaştık"

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, stat kapasitesinin 64 bine çıkacağını, Maldini'nin geleceğini, Suarez ve Merih ile anlaştıklarını açıkladı.

Fenerbahçe'de Hakan Safi müjdeyi verdi! "Suarez ve Merih ile anlaştık"
Emre Şen

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, beIN SPORTS ekranlarında sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak çok çarpıcı açıklamalara imza attı. Stadyum kapasitesinin artırılmasından yeni tesis inşasına, Paolo Maldini sürprizinden biten dev transferlere kadar birçok konuya değinen Safi, akşam saatlerinde yeni bir müjde daha vereceğinin sinyalini verdi.

STAT 64 BİN KİŞİYE ÇIKIYOR, YENİ TESİSLER YOLDA

Fenerbahçe de Hakan Safi müjdeyi verdi! "Suarez ve Merih ile anlaştık" 1

Sarı-lacivertli kulübün altyapı ve tesisleşme sorunlarına köklü çözümler getirmeyi hedeflediklerini belirten Hakan Safi, taraftarın uzun süredir beklediği stadyum müjdesini verdi. Gerekli izinlerin alındığını vurgulayan Safi, projelerini şu sözlerle detaylandırdı:

"Stadımızın büyütülmesi ile ilgili birçok iş geliştirdik. Bunun için birçok sefer Ankara'ya gittik. Stadımız olduğu yerde 64 bin kişiye çıkabiliyor, bunun için izin aldık. Tesislerimiz artık yetersiz kalıyor. Tesislerimizi Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır hale getireceğiz. Tesisleşmede yeni bir dönemi başlatacağız."

PAOLO MALDINI İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe de Hakan Safi müjdeyi verdi! "Suarez ve Merih ile anlaştık" 2

Safi'nin açıklamalarındaki en büyük sürprizlerden biri de İtalyan futbolunun efsane ismi Paolo Maldini oldu. Maldini'nin kendisine destek vermek üzere İstanbul'a geleceğini açıklayan başkan adayı, İtalyan futbol adamının transfer süreçlerinde aktif rol aldığını belirtti. Safi, "Maldini benim dostum. Kampanyamda yanımda olmak istediğini söyledi ve bu akşam İstanbul'a geliyor. Hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen, futbol elçimiz olarak bizzat iki futbolcu için devreye girip telefon açtı." ifadelerini kullandı.

"MERİH DEMİRAL VE LUIS SUAREZ İLE ANLAŞTIK"

Fenerbahçe de Hakan Safi müjdeyi verdi! "Suarez ve Merih ile anlaştık" 3

Transfer iddialarına da son noktayı koyan Hakan Safi, daha önce gündeme gelen milli stoper Merih Demiral ve Sporting forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile anlaştıklarını bir kez daha yineledi. Süreci manipüle etmeye çalışanlara tepki gösteren Safi, "Sporting'in golcüsü ile anlaştım ben. Kulübüyle de konuştum. Merih Demiral ile anlaştık. Mazbatayı aldıktan sonra bunların hepsini resmi imzaya götüreceğiz. Bizi hayallerimizden kimse vazgeçiremez." diyerek iddialı duruşunu sergiledi.

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Merih Demiral fenerbahçe suarez Hakan Safi
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