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Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.08.2020 20:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın Can Bartu Tesisleri'nde laktat testinden geçecek.

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