Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın Can Bartu Tesisleri'nde laktat testinden geçecek.



