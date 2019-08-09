Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’da başladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Yine 3 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Sivas'ta Demir Grup Sivasspor ile bir hazırlık maçı yapacak.





