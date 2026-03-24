Fenerbahçe'de hiç beklenmedik ayrılık! Sezon sonu yolcu

Sarı-lacivertli ekipte taşlar yerinden oynuyor. Fenerbahçe’nin kadro planlamasında dokunulmaz gözüyle bakılan o isim, herkesi şaşırtan bir kararla ayrılık vizesini aldı. Teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu için geri sayım başladı. İşte Kadıköy’ü sarsan, "Öyle böyle ters köşe yapmadı" dedirten o flaş ayrılığın tüm detayları...

FENERBAHÇE’DE YIKIM ETKİSİ: ŞAŞIRTAN VEDA KARARI ALINDI!

Türkiye gazetesinni haberine göre Fenerbahçe taraftarının performansından memnun olduğu ve takımın omurgasını oluşturan isimlerden biri olarak görülen İsmail Yüksek için yolun sonu göründü. Haberin detaylarına göre; sözleşme uzatması ya da takımda kalması beklenen futbolcu, kulüple yaptığı son görüşmede orta yolu bulamadı. Yönetimin, kendisine gelebilecek yüksek bonservisi de göz önünde bulundurarak Milli yıldızla gelecek sene yolları ayırmayı düşündüğü belirtildi.

FRANSA VEYA İNGİLTERE'YE GİDEBİLİR!

Takım arkadaşları arasında da büyük şaşkınlık yaratan bu kararın ardından, oyuncunun menajerinin Avrupa’dan gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Özellikle Fransa ve İngiltere'den gelen ilgiyi sıcak karşılayan yıldız ismin, ligin bitimine kısa bir süre kala bu kararı alması "zamanlama" açısından eleştiri oklarını da üzerine çekti.

DOMENICO TEDESCO’NUN RAPORU BELİRLEDİ

Ayrılığın perde arkasındaki en güçlü etkenin teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu olduğu iddia ediliyor. Alman hocanın, sistemine daha dinamik ve uzun vadeli katkı sağlayacak bir isim arayışında olduğu, bu nedenle mevcut yıldızla vedalaşılmasını istediği ifade edildi. Fenerbahçe yönetimi, bu ayrılıktan doğacak boşluğu doldurmak için şimdiden Leon Goretzka ve diğer dünya yıldızları için görüşmelerini hızlandırdı.