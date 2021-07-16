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Fenerbahçe'de Hulk bombası! Pereira aradı, ''Gelirim'' dedi!

16.07.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe forvet transferinde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira'nın dünyaca ünlü eski öğrencisi ile görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. Vedat Muriqi ve Sörloth için de temaslarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Portekiz basınından ise sürpriz bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'de Hulk bombası! Pereira aradı, ''Gelirim'' dedi!

Fenerbahçe forvet transferinde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira'nın dünyaca ünlü eski öğrencisi ile görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. Vedat Muriqi ve Sörloth için de temaslarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Portekiz basınından ise sürpriz bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'de hücum bölgesi için araştırmalar dört koldan sürerken, listede bulunan isimlerden Hulk konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı. Sarı-Lacivertlilerin kadrosuna katmayı planladığı Brezilyalı'nın, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşmesi bulunuyor.

Ancak Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zaman bedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu. 35 yaşındaki forvet, başka bir kulüple anlaşma sağlarsa Brezilya ekibi oyuncu için bonservis bedeli talep edemeyecek.

OLUMLU YANIT GELDİ

Hulk'un menajerinin yıllık talebinin 4 milyon Euro olduğu, oyuncunun ise 2 senelik sözleşme istediği ifade edildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Çin'in Shanghai Port takımından öğrencisi olan Hulk ile bir görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. Fenerbahçe bu konuyla ilgili henüz net karar vermedi.

Yönetim, listesinde bulunan başka golcülerin durumunu da yakından takip ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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