Fenerbahçe'de iki yıldız liste dışı! Sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldılar

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal tercihini yaptı ve listeyi TFF'ye bildirdi. Uzun süre sakatlıkları bulunan iki ismi listenin dışında tutan sarı-lacivertliler dedikodulara son noktayı koydu.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Luan Peres, yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edilecek. Sahalara dönme ihtimalinin en iyi ihtimalle 3 ayı bulması beklendiği için Brezilyalı oyuncu listeye bildirilmedi.
Sevilla maçında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle aylardır takımından uzak kalan Lincoln Henrique'nin de kadroya bildirilmediği görüldü. Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği oyuncu listesinde Luan Peres ve Lincoln Henrique yer almadı.