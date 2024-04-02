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Fenerbahçe'de ilk ayrılık! 5 milyon euro ödenerek alınan Luan Peres'in sözleşmesi feshediliyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.04.2024 12:56
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de ilk ayrılık kapıda. Takımda forma giyemeyen ve İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Luan Peres'in sözleşmesi feshedilecek.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! 5 milyon euro ödenerek alınan Luan Peres'in sözleşmesi feshediliyor
Luan Peres

Luan Peres

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İsmail Kartal'ın gözünden düşen ve takıma fayda sağlayamayan oyuncularla birer birer yollar ayrılacak. Bu bağlamda ilk ismin Luan Peres olduğu öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

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Marsilya'dan 5.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen fakat başarılı olamayan Brezilyalı oyuncu Luan Peres'in sözleşmesi sezon sonunda feshedilecek. Bu sezon yalnızca 3 maçta forma giyebilen Peres ile anlaşma aşamasında olunduğu öğrenildi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Peres'in yıllık ücretinden kurtulabilmek için küçük bir miktar tazminat ödenip yollar ayrılacak.

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