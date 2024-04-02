Fenerbahçe'de ilk ayrılık! 5 milyon euro ödenerek alınan Luan Peres'in sözleşmesi feshediliyor

İsmail Kartal'ın gözünden düşen ve takıma fayda sağlayamayan oyuncularla birer birer yollar ayrılacak. Bu bağlamda ilk ismin Luan Peres olduğu öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Marsilya'dan 5.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen fakat başarılı olamayan Brezilyalı oyuncu Luan Peres'in sözleşmesi sezon sonunda feshedilecek. Bu sezon yalnızca 3 maçta forma giyebilen Peres ile anlaşma aşamasında olunduğu öğrenildi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Peres'in yıllık ücretinden kurtulabilmek için küçük bir miktar tazminat ödenip yollar ayrılacak.





