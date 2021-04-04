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Fenerbahçe'de ilk hedef Alman hoca Joachim Löw

04.04.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Takımın başına sezon sonuna kadar sportif direktörlük görevinde bulunan Emre Belözoğlu getirildi. Sarı-lacivertli takım yeni sezon için hoca arayışlarını sürdürüyor. Emre Belözoğlu ve Ali Koç'un hedefindeki isim Löw. Kanarya'nın Alman teknik adam Joachim Löw ile görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de ilk hedef Alman hoca Joachim Löw

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor. Ali Koç ve Belözoğlu'nun aklındaki ilk hoca, Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw.

Edinilen bilgilerin doğrultusunda, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun geçici olarak sezon sonuna kadar takımın başına getirildiği ancak yeni sezondan itibaren Joachim Löw ile anlaşma sağlanabileceği kaydedildi.

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Fanatik'te yer alan habere göre, EURO 2020 sonrasında görevinden ayrılma kararı alan Löw'ün, yeniden sarı-lacivertli renklerle buluşması için gerekli hamlelerin yakın zamanda yapılması bekleniyor.

JOACHİM LÖW KİMDİR?

Löw teknik direktörlük kariyerine FC Winterthur'un genç takımında başladı. 1994-95 sezonunda FC Frauenfeld takımında futbol oynarken teknik direktörlük yaptı.

1995-96 sezonunda VfB Stuttgart'ta teknik direktör Rolf Fringer'in yardımcılığını yaptı. Fringer İsviçre milli takımına geçince Ağustos 1996'da geçici teknik direktörlük yaptı ve ardından kalıcı hale geldi.

ADANASPOR'U ÇALIŞTIRDI

Temmuz 1998'de Stuttgart takımından ayrılan Löw, Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe'ye geldi. Ekim 1999'da Karlsruher SC takımının başına geçti. Ama takımın üçüncü lige düşmesine engel olamadı ve görevden alındı.

2000-01 sezonunda Türkiye'ye dönerek Adanaspor'u çalıştırdı. Ekim 2001'de Tirol Innsbruck takımına geçti. 2002 yılında iflasını ilan etmek zorunda kalan kulüp kapatıldı. Sonrasında Löw 2003-04 sezonunda Austria Wien takımının başına geçti.

13 Temmuz 2006 tarihinde Klinsmann sözleşme yenilememe kararı aldıktan sonra Almanya teknik direktörlüğü için Löw'ün adı geçti. İlk dört maçından galibiyetle ayrılan Löw Almanya milli takımının en iyi başlangıç yapan teknik direktörü oldu.


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