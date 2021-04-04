Fenerbahçe'de ilk hedef Alman hoca Joachim Löw

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor. Ali Koç ve Belözoğlu'nun aklındaki ilk hoca, Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw.

Edinilen bilgilerin doğrultusunda, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun geçici olarak sezon sonuna kadar takımın başına getirildiği ancak yeni sezondan itibaren Joachim Löw ile anlaşma sağlanabileceği kaydedildi.

Fanatik'te yer alan habere göre, EURO 2020 sonrasında görevinden ayrılma kararı alan Löw'ün, yeniden sarı-lacivertli renklerle buluşması için gerekli hamlelerin yakın zamanda yapılması bekleniyor.

JOACHİM LÖW KİMDİR?

Löw teknik direktörlük kariyerine FC Winterthur'un genç takımında başladı. 1994-95 sezonunda FC Frauenfeld takımında futbol oynarken teknik direktörlük yaptı.

1995-96 sezonunda VfB Stuttgart'ta teknik direktör Rolf Fringer'in yardımcılığını yaptı. Fringer İsviçre milli takımına geçince Ağustos 1996'da geçici teknik direktörlük yaptı ve ardından kalıcı hale geldi.

ADANASPOR'U ÇALIŞTIRDI

Temmuz 1998'de Stuttgart takımından ayrılan Löw, Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe'ye geldi. Ekim 1999'da Karlsruher SC takımının başına geçti. Ama takımın üçüncü lige düşmesine engel olamadı ve görevden alındı.