Fenerbahçe'de ilk transfer! Sarı-Lacivertliler genç yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan ve yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'de transfer harekatı sürerken taraftarın merakla beklediği ilk imza atıldı.

5 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-Lacivertliler ilk imzasını Senegalli genç yetenek Amara Diouf ile attı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Senegalli genç yetenek Amara Diouf 5 yıllık sözleşme sağladı.

Genç yıldızı daha önce İstanbul'a getiren ve önceki sakatlığı nedeniyle çapraz bağlarından revizyon ameliyatına sokan Fenerbahçe, 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

18'İ DOLDURUP FORMAYI GİYECEK

Fenerbahçe'nin tıp ekibinin gözetiminde rehabilitasyon sürecini sürdüren oyuncu, 18 yaşını doldurduktan sonra resmen sarı-lacivertli formayı giyecek.