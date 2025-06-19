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Fenerbahçe'de ilk transfer! Sarı-Lacivertliler genç yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de görüşmeler sürerken Sarı-Lacivertliler ilk transferini gerçekleştirdi. Fenerbahçe 17 yaşındaki Senegalli genç yeteneği 5 yıllığına kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ilk transfer! Sarı-Lacivertliler genç yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Berker İşleyen

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan ve yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'de transfer harekatı sürerken taraftarın merakla beklediği ilk imza atıldı.

5 YILLIK ANLAŞMA

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Sarı-Lacivertliler ilk imzasını Senegalli genç yetenek Amara Diouf ile attı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Senegalli genç yetenek Amara Diouf 5 yıllık sözleşme sağladı.

Genç yıldızı daha önce İstanbul'a getiren ve önceki sakatlığı nedeniyle çapraz bağlarından revizyon ameliyatına sokan Fenerbahçe, 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

18'İ DOLDURUP FORMAYI GİYECEK

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Fenerbahçe'nin tıp ekibinin gözetiminde rehabilitasyon sürecini sürdüren oyuncu, 18 yaşını doldurduktan sonra resmen sarı-lacivertli formayı giyecek.

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