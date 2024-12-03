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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş iddia! "Bu oyuncu kontrat istiyorsa..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.12.2024 11:41
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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Tugay Kerimoğlu, İrfan Can Kahveci hakkında flaş bir iddiada bulundu. Milli oyuncunun küskün olduğunu ifade eden Tugay Kerimoğlu, çözümün bu olmadığını savundu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş iddia! "Bu oyuncu kontrat istiyorsa..."
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe maçından sonra konuşan Tugay Kerimoğlu, İrfan Can Kahveci'nin küskün olduğunu iddia etti.

"İKİ KATINI YAPMAN LAZIM"

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"Bir önceki sezon arşivde yerini alır. Bir sonraki sezon yeni teknik direktör geldiği zaman, bir de bu Jose Mourinho ise aksine iki katını yapman lazım. İrfan Can Kahveci'nin oyun aklı gerçekten çok iyi ama küsmekle bazı şeylerin mesajını veremezsin."

"BU OYUNCU KONTRAT İSTİYORSA..."

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"Oğuz ve İrfan, ikisi de aynı zamanda kulübede oturmuyor muydu? Bugün itibarıyla Oğuz'un bazı şeylerin karşılığını verirken İrfan hala birtakım şeyleri saha içinde bulmaya çalışmakla kendini ifade etmeye çalışıyor. Senin kimseye bir şey ifade etme şansın yok çünkü sen zaten yapmışsın. İnsanlara çok ekstra şeyler yapmana da gerek yok. Seni zaten herkes biliyor. Bu oyuncu kontrat istiyorsa kendi adına daha güçlü olup daha fazlasını vermesi lazım."

Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci fenerbahçe
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