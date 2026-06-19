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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kararı! İsmail Kartal eski öğrencisini geri çağırdı...

Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük koltuğuna oturttuğu İsmail Kartal, yeni sezon planlaması kapsamında ilk kritik kararını verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa'dan kiralık dönen eski öğrencisi İrfan Can Kahveci'nin takımda kalmasını talep etti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kararı! İsmail Kartal eski öğrencisini geri çağırdı...
Emre Şen
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları ve kadro yapılanması tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın göreve getirdiği teknik direktör İsmail Kartal, takımın iskeletini oluşturmak için vakit kaybetmeden düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerde iç transferin en önemli gündem maddesi olan İrfan Can Kahveci'nin geleceği netlik kazandı.

99 PUANLIK SEZONUN YILDIZIYDI

İsmail Kartal'ın bir önceki döneminde, 2023-2024 sezonunda toplanan 99 puanlık tarihi başarının en önemli mimarlarından biri İrfan Can Kahveci olmuştu. O sezon Kartal'ın yönetiminde adeta küllerinden doğan tecrübeli futbolcu, çıktığı 46 resmi karşılaşmada 18 gol ve 12 asistlik muazzam bir performans ortaya koyarak kariyerinin zirvesine ulaşmıştı.

YENİ DÖNEMDE YENİDEN BİRLİKTELER

Şu anda A Milli Futbol Takımımız ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden tecrübeli oyuncu hakkında İsmail Kartal'ın kararı son derece net oldu. Performansının zirvesine ulaştırdığı İrfan Can ile yeni dönemde tekrardan çalışmak isteyen deneyimli teknik adam, oyuncunun kadroda tutulması yönünde yönetime raporunu sundu. Dünya Kupası'nın ardından İrfan Can Kahveci'nin yeniden çubuklu formayı giymesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci fenerbahçe
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