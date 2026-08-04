Wanda Nara'nın gerçek bikinili hali dile düştü

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, önceki gün İtalya'da objektiflere yansıdı. Plajda çekilen doğal karelerde Nara'nın makyajsız ve filtresiz hali sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Görüntülerin yayılmasıyla birlikte kullanıcılar, Wanda Nara'nın Instagram ve diğer hesaplarında paylaştığı profesyonel düzenlemelerden geçmiş fotoğraflarla paparazzi karelerini yan yana paylaşmaya başladı.
Özellikle vücut hatları, cilt görünümü ve genel fiziği üzerinden yapılan karşılaştırmalar kısa sürede 'Instagram vs. Gerçeklik' tartışmasını yeniden alevlendirdi.
Sosyal medyada "Bu resmen dolandırıcılık" yorumları gecikmedi.
Benzer durum geçtiğimiz günlerde Ali Biçim'in sevgilisi Şazer Altındoğan'dan da yaşanmıştı. Genç kadının plaj pozları ile gerçek hali arasındaki fark eleştiri almıştı.
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