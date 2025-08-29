Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin Mourinho'nun ardından sosyal medya paylaşımı olay oldu! Sosyal medya yıkılıyor...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından İrfan Can Kahveci'nin eşinden flaş bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcunun eşinin paylaşımı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

İRFAN CAN'IN EŞİ PAYLAŞTI!

Mourinho döneminde kadroda pek fazla yer alamayan yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin takımda mutsuz olduğu bilinirken, yıldız oyuncunun eşi Gözde Kahveci'nin instagram hesabından paylaştığı video olay oldu. Gözde Kahveci'nin attığı videoda çocuğunun gülüyor olması Mourinho'nun gidişiyle ilişkilendirildi ve sosyal medya kullanıcıları tarafından mutlu olduğu şeklinde yorumlandı. Video kısa sürede çok hızlı bir şekilde paylaşım rekoru kırdı.

ALDIĞI DAKİKALARA KIZGIN

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasıyla yeni sezonda çok az süre alırken, yıldız futbolcunun bu karar karşısında epey sinirli olduğu göze çarpıyordu. Milli futbolcu Feyenoord eşleşmesinde toplam 58 dakika süre alırken, Benfica eşleşmesinde toplam 5 dakika sahada kalabildi. Öte yandan Lig maçları olan Göztepe ve Kocaelispor'a karşı 21 dk süre alması gündem oldu.