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Fenerbahçe'de Islam Slimani çılgına döndü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.03.2019 15:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de gözden düşen Islam Slimani'nin yönetimle ters düştüğü ve çılgına döndüğü belirtildi.

Fenerbahçe'de sezon başı büyük beklentilerle transfer edilen Islam Slimani, gösterdiği performans ile herkesi büyük hayal kırıklığına uğratmış durumda.

Kavga şoku

Takım ile birlikte antrenmanlara çıkmasına izin verilmeyen Cezayirli yıldızın, yaşanan son olaylardan sonra çılgına döndüğü ifade ediliyor.

Takım ile birlikte antrenmanlara çıkmasına izin verilmeyen Cezayirli yıldızın, yaşanan son olaylardan sonra çılgına döndüğü ifade ediliyor.

Cezayir'in La Gazette of Fennec gazetesinde çıkan habere göre Slimani, Fenerbahçe yönetimiyle ters düştü ve yaşanan tartışmanın ardından bir daha kadroya alınmadı.

Cezayir'in La Gazette of Fennec gazetesinde çıkan habere göre Slimani, Fenerbahçe yönetimiyle ters düştü ve yaşanan tartışmanın ardından bir daha kadroya alınmadı.

Devre arası transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'ten teklif alan Slimani'nin bu teklif sonrası Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturduğu belirtildi.

Devre arası transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'ten teklif alan Slimani'nin bu teklif sonrası Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturduğu belirtildi.

Cezayirli yıldızıni Fenerbahçe yönetimi ile görüştüğü ve yönetimin kendisine 'bavulunu topla' dediği belirtildi.

Cezayirli yıldızıni Fenerbahçe yönetimi ile görüştüğü ve yönetimin kendisine 'bavulunu topla' dediği belirtildi.

Bunun üstüne sinirlenen Slimani, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını tekrarladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Slimani'nin takımla beraber antrenman yapılmasına izin verilmedi.

Bunun üstüne sinirlenen Slimani, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını tekrarladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Slimani'nin takımla beraber antrenman yapılmasına izin verilmedi.

Cezayir gazetesi, ayrıca Slimani'nin Betis'e gitmediği için pişman olduğunu ve forvet oyuncusunun sezon sonuna kadar bir daha Fenerbahçe forması giyemeyeceğini belirtti.

Cezayir gazetesi, ayrıca Slimani'nin Betis'e gitmediği için pişman olduğunu ve forvet oyuncusunun sezon sonuna kadar bir daha Fenerbahçe forması giyemeyeceğini belirtti.

Bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de sadece 1 gol atabilen Slimani'nin ise hem Fenerbahçe yönetimi ile yaşadığı tartışma hem de Cezayir Milli Takımı ile kupa kadrosuna girememe riskinin ardından çılgına döndüğü iddia edildi.

Bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de sadece 1 gol atabilen Slimani'nin ise hem Fenerbahçe yönetimi ile yaşadığı tartışma hem de Cezayir Milli Takımı ile kupa kadrosuna girememe riskinin ardından çılgına döndüğü iddia edildi.
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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig slimani real betis

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