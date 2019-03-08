Fenerbahçe'de Islam Slimani çılgına döndü

Fenerbahçe'de sezon başı büyük beklentilerle transfer edilen Islam Slimani, gösterdiği performans ile herkesi büyük hayal kırıklığına uğratmış durumda.

Kavga şoku

Takım ile birlikte antrenmanlara çıkmasına izin verilmeyen Cezayirli yıldızın, yaşanan son olaylardan sonra çılgına döndüğü ifade ediliyor.

Cezayir'in La Gazette of Fennec gazetesinde çıkan habere göre Slimani, Fenerbahçe yönetimiyle ters düştü ve yaşanan tartışmanın ardından bir daha kadroya alınmadı.

Devre arası transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'ten teklif alan Slimani'nin bu teklif sonrası Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturduğu belirtildi.

Cezayirli yıldızıni Fenerbahçe yönetimi ile görüştüğü ve yönetimin kendisine 'bavulunu topla' dediği belirtildi.

Bunun üstüne sinirlenen Slimani, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını tekrarladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Slimani'nin takımla beraber antrenman yapılmasına izin verilmedi.

Cezayir gazetesi, ayrıca Slimani'nin Betis'e gitmediği için pişman olduğunu ve forvet oyuncusunun sezon sonuna kadar bir daha Fenerbahçe forması giyemeyeceğini belirtti.