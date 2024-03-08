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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan galibiyet sonrası açıklama!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.03.2024 02:07
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan galibiyet sonrası açıklama!

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise maçının ardından konuştu.

"AVANTAJ ELDE ETTİK"

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İsmail Kartal, "Bu takımın ne kadar organize olduğunu, iyi futbol oynadığını ve mücadele ettiğini biliyorduk. Çok iyi analiz ettik. Evimize bile gitmedik 3-4 gün. En küçük detayları bile es geçmedik. Planı günlerce düşündüm. Turu geçmek için buraya gelmiştik. Planımız işledi. Oyuncular verdiğimi görevlere sadık kalarak, çok iyi mücadele ettiler. 3-0 gibi net bir galibiyet aldık. Avantaj elde ettik. Buradaki güzel oyun ve galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya kadar gelen taraftarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

"ÜLKE PUANI İÇİN ÖNEMLİYDİ"

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İsmail Kartal, "Bu takımın hem ön direğe hem de arka direğe goller attığını biliyorduk. Bizden uzun bir takımdı, bunun önlemini aldık. Aynı zamanda 7 gol yediler duran toptan. Buna iyi çalıştık. Daha sonra oyunu tutmasını iyi başardık. Kompakt bir şekilde rakibin karşısında kaldık. Üretkenliklerini durdurunca, kendi oyunumuz ön plana çıktı. Net bir galibiyet elde ettik. Ülke puanı için çok önemliydi. Hem de camiamızın beklediği oyun gücüyle kazandığımız için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

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