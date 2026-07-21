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Fenerbahçe'de Ake ve Greenwood, UEFA'ya bildirildi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynayacağı Gornik Zabrze maçı öncesi yeni transferler Nathan Ake ve Mason Greenwood’un isimlerini UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe'de Ake ve Greenwood, UEFA'ya bildirildi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın saat 21.00'de Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde UEFA'ya bildirdiği isim listesinde değişikliğe gitti. Teknik Direktör İsmail Kartal, yeni transferler Nathan Ake ve Mason Greenwood'u listeye dahil etti. Ognjen Mimovic ile Cengiz Ünder ise listeden çıkarıldı.

Fenerbahçe de Ake ve Greenwood, UEFA ya bildirildi 1

AKE VE GREENWOOD, UEFA'YA BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Sidiki Cherif."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
UEFA fenerbaçe
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