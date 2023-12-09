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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan liderlik açıklaması!

09.12.2023 22:27 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hafta içi tüm çalışmaları Beşiktaş’ı yenmek üzerine yaptıklarını belirterek haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Aralık ayında çok fazla maç oynanacağı ile sorulan soruya İsmail Kartal, “Son 5 yıldır Avrupa’da ve dünya futbolundaki önemli futbol adamlarının futbolcularının bu kadar fazla maç yapmasından şikayetçi. Avrupa’da büyük bir kriz var. Hem Avrupa ligi ve kendi liginde 3 kulvarlarda mücadele diyorlar" dedi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan liderlik açıklaması!

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Biz hafta içinden bugüne kadar bu maçı nasıl kazanırız planları üzerine çalıştık. Sezon başından beri ortaya koyduğumuz oyun felsefemiz var. Bunu Beşiktaş’a karşı ne kadar iyi bir duruşla nasıl sergileyebiliriz, bütün çalışmalarımız bu yöndeydi. Haklı bir galibiyet elde ettik. Rakip ceza sahasında çok fazla topla buluşmuşuz; 42 kere. Bugün burada biz 3 puan almak için geldik. 3 puan aldığımız için çok mutluyum” dedi.

“TARAFTARLA TAKIM ARASINDA SİNERJİ VAR”

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Uzun zaman sonra Beşiktaş deplasmanında tribündeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlarla ilgili de konuşan Kartal, “Fenerbahçe taraftarı fark oluşturdular. Biz de farkındalık yapıp reaksiyon vermek istiyorduk. Nasıl onları tribünde mutlu edebiliriz, bu şekilde bir sinerji var. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu.
Mücadeleye orta sahada 11’de başlayan Miguel Crespo tercihi ve bugünkü performansıyla ilgili Kartal, şunları söyledi: “Hem rakibimizin pozisyonuna göre hem de oyuncuların performansına göre bakıyoruz. Bugün de Crespo’nun oynaması rakibin pozisyonu ve oyuncunun performansına göreydi. Crespo, onun için 11’de oynamasını tercih ettik.”

"BU LİGİN LİDERİ BİZİZ"

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Kartal, "Bu akşamki galibiyetimizden dolayı bütün oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Her zaman oynamak istediğimiz futbol bu. Çalıştık, konuştuk ve oyunu baştan sona domine ettik. Sakatların aramıza dönmesiyle birlikte güzel bir gece geçirdik. 3 puan almak için geldik. Hak ederek, güzel oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Beşiktaş takımına, teknik ekibine bundan sonrası için başarılar dilerim. Bu ligin lideri durumundayız. Çok mutluyuz." sözlerini söyledi.

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