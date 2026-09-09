Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Roma maçı öncesi çarpıcı analiz! "Özel diziliş"

Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra yeniden yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, kritik mücadelede yarın Roma'yı konuk ederken karşılaşma öncesinde Teknik Direktör İsmail Kartal ile savunma oyuncusu Milan Skriniar basın toplantısında soruları yanıtladı.

İSMAİL KARTAL: "HER OYUNCUMUZ ÇOK DEĞERLİ"

İsmail Kartal, takımda forma giyen her futbolcunun önemli olduğunu belirterek Guendouzi'nin yokluğunun oyun planlarını değiştirebileceğini ancak sahaya çıkacak oyuncuya güvendiğini söyledi.

Kartal, "Fenerbahçe büyük bir takımdır. Her oyuncumuz çok değerlidir. Yarın sahaya kim çıkarsa çıksın Guendouzi'yi aratmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"ASENSIO VE GUENDOUZI'Yİ ARATMAYACAK OYUNCULARIMIZ VAR"

Takımın sakatlık durumuyla ilgili de konuşan Kartal, Asensio'nun henüz hazır olmadığını açıkladı.

"Asensio'nun sakatlığı devam ediyor. Elimizde çok değerli oyuncular var. Asensio ve Guendouzi'yi aratmayacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar" diyen deneyimli teknik adam, kadrosuna olan güvenini ortaya koydu.

ROMA'YA ÖZEL DİZİLİŞ

İsmail Kartal, Roma karşısında farklı bir oyun planıyla sahaya çıkacaklarının da sinyalini verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Tüm oyuncularımız değerli. Her sistemde oynamayı bilen oyuncular. Yarınki maçta Roma'ya göre farklı bir dizilişimiz olacak" dedi.

KARTAL'DAN ROMA'YA ÖVGÜ

Rakip Roma hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kartal, İtalyan ekibinin oldukça güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

"Roma, tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar ve ligde 3 maçı da kazandılar. İki senedir Gasperini ile çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"18 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEYİZ"

Fenerbahçe'nin 18 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinin kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirten Kartal, takımının heyecanını da dile getirdi.

"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. Bunu hep birlikte başardık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız" diyen Kartal, oyuncularına olan güvenini şu sözlerle ifade etti:

"Kim oynarsa oynasın herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum ve görüyorum. Şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim."

TARAFTARA ÇAĞRI: "SON DÜDÜĞE KADAR BİR BÜTÜN OLMALIYIZ"

İsmail Kartal, Roma karşılaşmasında taraftar desteğinin önemine de dikkat çekti.

"Taraftarlar bizim her şeyimiz, olmazsa olmazımız. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Onlar için elimizden geleni yapacağız" diyen Kartal, Şampiyonlar Ligi maçının farklı bir strateji gerektirdiğini vurguladı.

Kartal, "Bu bir Şampiyonlar Ligi, strateji maçı. Bunun bilincinde bize destek vermeleri gerekiyor. Oyunun son düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeli, bir bütün olmalıyız" sözleriyle taraftara mesaj gönderdi.

SKRINIAR: "GÜÇLÜ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Milan Skriniar da Şampiyonlar Ligi heyecanını değerlendirdi.

Lyon karşılaşmasının ardından hedeflerine ulaştıklarını belirten Skriniar, "Çok uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Lyon'a karşı oynadığımız maçta Şampiyonlar Ligi için bir adım daha olduğunu biliyorduk. Biraz gergindik ama başardık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz" dedi.

Skriniar, hedeflerinin sadece grupta yer almak olmadığını belirterek, "Güçlü bir takım olduğumuzu ve puan almak istediğimizi göstermek istiyoruz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız hedefiniz hep daha ilerisi, yukarısı olmalı" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEYECAN HEP AYNI"

Tecrübeli futbolcu, takım içerisinde farklı seviyelerde Şampiyonlar Ligi deneyimine sahip oyuncular bulunduğunu ancak organizasyonun herkes için aynı heyecanı taşıdığını söyledi.

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamış deneyimli oyuncularımız var, daha az deneyimli oyuncular var ama Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hep aynı kalıyor. Hepimiz gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan gururluyuz" dedi.

SKRINIAR'DAN GASPERINI ANALİZİ

Gasperini'ye karşı daha önce birçok kez mücadele ettiğini belirten Skriniar, Roma'nın fiziksel gücüne dikkat çekti.

"Gasperini'ye karşı birçok kez oynadım. Maçlar çok zordu. Gerçekten çok fiziksel bir futbol ortaya koyuyorlar, çok koşuyorlar. Tabii ki Roma ile kalite daha da yükseldi" diyen Slovak futbolcu, rakiple ilgili detaylı analiz yaptıklarını belirtti.

Skriniar, "Çok iyi çalıştık ve detaylı analizler yaptık. Bence bu maça hazırız" sözleriyle takımın karşılaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

"SADECE SAVUNMADA DEĞİL, HÜCUMDA DA GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ"

Roma'nın güçlü bir kadroya sahip olduğunu yineleyen Skriniar, Fenerbahçe'nin rakibin güçlü yönlerine karşı takım halinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"Çok güçlü bir takım bizi bekliyor. Çok iyi mücadele ediyorlar, çok güçlü oyuncuları var. Sadece savunmada değil, hücumda da hep birlikte güçlerimizi birleştirmeliyiz ve onların güçlü noktalarını hedef almalıyız."

Fenerbahçe, 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavını Roma karşısında verirken, İsmail Kartal'ın öğrencileri hem güçlü rakibe karşı puan almayı hem de Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.