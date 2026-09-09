Fenerbahçe ile Acun Ilıcalı arasındaki loca krizinde flaş gelişme! Yeni başvuru tartışma yarattı

Fenerbahçe ile iş insanı Acun Ilıcalı arasında 217 numaralı loca nedeniyle devam eden hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetiminin, loca hakkında verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması amacıyla yeniden yargıya başvurmasının ardından Ilıcalı'nın avukatı Av. Dr. Hakan Öncel'den yazılı açıklama geldi.

LOCA DAVASINDA ESAS DAVA 2 EYLÜL'DE AÇILDI

Hakan Öncel'in açıklamasına göre, locaya ilişkin ihtiyati tedbir kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin E.2026/1486 sayılı dosyasında kesin olarak verildi.

Uyuşmazlığın esasına ilişkin dava ise 2 Eylül 2026 tarihinde Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nde E.2026/572 sayılı dosya üzerinden açıldı. Böylece tedbir kararına ilişkin süreç, esas davaya bakan mahkemenin görev alanına girmiş oldu.

FENERBAHÇE'NİN TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Öncel'in aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe Spor Kulübü, esas davanın açılmasının ardından ihtiyati tedbirin kaldırılması yönünde Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, 4 Eylül 2026 tarihli ara kararıyla kulübün talebini kabul etmedi ve daha önce verilen ihtiyati tedbirin devamına karar verdi.

KAPATILMIŞ İSTİNAF DOSYASINA YENİ BAŞVURU

Ilıcalı'nın avukatı Öncel'in açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise Fenerbahçe'nin 8 Eylül'de yaptığı yeni başvuruyla ilgili oldu.

Öncel, esas dava açıldıktan ve görevli mahkeme tarafından tedbir konusunda karar verildikten sonra Fenerbahçe vekillerinin, daha önce incelemesi tamamlanarak kapatılmış olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi dosyasına yeniden dilekçe sunduğunu belirtti.

Fenerbahçe tarafının 8 Eylül 2026 tarihinde yaptığı bu başvuruyla, Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nin tedbirin devamına ilişkin kararının yeniden değerlendirilmesini istediği ifade edildi.

"USULE AÇIKÇA AYKIRI"

Avukat Hakan Öncel, esas dava açıldıktan sonra ihtiyati tedbirle ilgili tüm kaldırma, değiştirme veya devam taleplerinin asıl davaya bakan mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Öncel, kapatılmış istinaf dosyası üzerinden yeniden inceleme talep edilmesini ise "usule açıkça aykırı" olarak nitelendirdi. Avukata göre aynı konuda görevli mahkemenin denetiminde bulunan bir tedbir kararının, istinaf dosyası üzerinden tekrar ele alınmak istenmesi görev ve yetki kurallarına aykırılık teşkil ediyor.

FENERBAHÇE DAHA ÖNCE DE ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

Loca anlaşmazlığında Fenerbahçe yönetiminin daha önce de farklı bir hukuki adım attığı belirtildi.

Kulübün, söz konusu ihtiyati tedbir kararıyla ilgili olarak ağustos ayının sonunda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduğu aktarıldı.

Son başvuruyla birlikte 217 numaralı loca konusunda taraflar arasındaki hukuki süreç yeniden gündeme taşınırken, davanın esasına ilişkin gelişmelerin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

HAKAN ÖNCEL'DEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Avukat Hakan Öncel, yaptığı yazılı açıklamada Fenerbahçe'nin son başvurusunun hukuki açıdan doğru olmadığını savunarak değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

"Locaya ilişkin ihtiyati tedbir kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin E.2026/1486 sayılı dosyasında kesin olarak verilmiştir. Akabinde, işbu uyuşmazlığın esası hakkında Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nin E.2026/572 sayılı dosyası ile 02/09/2026'da esas dava açılmıştır. Bu aşamadan itibaren, dava açılmadan önce verilmiş bulunan ihtiyati tedbir kararı artık Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nin görev ve denetim alanına girmiştir.

Nitekim Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ihtiyati tedbirin kaldırılmasına yönelik taleplerini değerlendirmiş ve 04.09.2026 tarihli ara kararıyla bu talepleri reddederek ihtiyati tedbirin devamına karar vermiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, esas dava açıldıktan sonra ihtiyati tedbire ilişkin kaldırma, değiştirme veya devam talepleri, yalnızca asıl davaya bakan mahkeme tarafından incelenip karara bağlanabilir.

Buna rağmen Fenerbahçe vekilleri, Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nin 04.09.2026 tarihli ret kararından sonuç alamayınca, yalnızca 4 gün sonra, 08.09.2026 tarihinde, incelemesi tamamlanmış ve kapalı durumda bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi dosyasına dilekçe sunmuştur.

Esas dava açıldıktan ve görevli mahkeme tarafından aynı konuda karar verildikten sonra, kapalı istinaf dosyasına yapılan bu başvuru usule açıkça aykırıdır. Aynı konuda görevli mahkemenin denetiminde bulunan bir ihtiyati tedbir hakkında, istinaf dosyası üzerinden yeniden inceleme talep edilmesi, görev ve yetki kurallarını ihlali niteliğindedir."

Öncel açıklamasını, "Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadeleriyle tamamladı.