Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen başlıyor! Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamla anlaşma sağladı

Fenerbahçe'nin teknik direktörünün belli olmasına günler kaldı... Yeni sezon başlamadan önce bu işi halletmek isteyen sarı-lacivertli yöneticilerin İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.
İsmail Kartal, Hac görevinden sonra Ali Koç'la buluşacak ve ardından imzalar atılacak. Tecrübeli çalıştırıcıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
Geçtiğimiz sezonlarda Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından göreve getirilen İsmail Kartal, sezon sonunda görevden ayrılmış ve yerine Jorge Jesus getirilmişti. 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 2014-2015 sezoununu da Fenerbahçe'de geçirmişti.