Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen başlıyor! Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamla anlaşma sağladı

Fenerbahçe'nin teknik direktörünün belli olmasına günler kaldı... Yeni sezon başlamadan önce bu işi halletmek isteyen sarı-lacivertli yöneticilerin İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

HAC GÖREVİNDEN SONRA İMZAYI ATACAK

İsmail Kartal, Hac görevinden sonra Ali Koç'la buluşacak ve ardından imzalar atılacak. Tecrübeli çalıştırıcıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

VITOR PEREIRA'NIN ARDINDAN GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonlarda Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından göreve getirilen İsmail Kartal, sezon sonunda görevden ayrılmış ve yerine Jorge Jesus getirilmişti. 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 2014-2015 sezoununu da Fenerbahçe'de geçirmişti.



