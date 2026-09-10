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Fenerbahçe'de İsmail Kartal Roma maçının ardından istifa etti!

Fenerbahçe'de Roma maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal Roma maçının ardından istifa etti!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Fenerbahçe de İsmail Kartal Roma maçının ardından istifa etti! 1

İsmail Kartal, kararını şu sözlerle açıkladı:

"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar... Başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum."

"KULÜBÜMÜN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALDIM"

Fenerbahçe de İsmail Kartal Roma maçının ardından istifa etti! 2

Görevini bırakma gerekçesini de anlatan Kartal, Fenerbahçe'nin geleceği için bu kararı aldığını ifade etti.

"Bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım."

"BİR DAHA GERİ DÖNMEMEK KAYDIYLA..."

Fenerbahçe de İsmail Kartal Roma maçının ardından istifa etti! 3

İsmail Kartal, istifa kararının ekibiyle birlikte alınmış bir karar olduğunu vurguladı.

"Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla..."

FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Fenerbahçe de İsmail Kartal Roma maçının ardından istifa etti! 4

İsmail Kartal'ın istifasıyla birlikte Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu yeniden boşaldı. Sarı-lacivertli yönetimin, Kartal'ın ardından takımın başına geçecek yeni teknik direktör için kısa süre içerisinde çalışmalara başlaması bekleniyor.

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe de İsmail Kartal Roma maçının ardından istifa etti! 5

İsmail Kartal, bu sezon Fenerbahçe'nin başında 11 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Kartal'ın Fenerbahçe'deki puan ortalaması ise 1.91 olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe
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