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Fenerbahçe'de 'istenmeyen adam' olmuştu, Almanya'yı kasıp kavurdu! Yıldız isim, sezon sonunda bonservisiyle gidiyor...

01.04.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında oldukça hızlı bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de hücum hattına yapılan takviyeler sonrasında son alternatif konumuna düşen Mergim Berisha, sarı - lacivertliler ile 2022/23 sezonunda 1 Süper Lig maçına çıkmasının ardından Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanmıştı. Augsburg'da gösterdiği performans ile Almanya Milli Takımı'na seçilmişti. Yıldız golcü için flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de 'istenmeyen adam' olmuştu, Almanya'yı kasıp kavurdu! Yıldız isim, sezon sonunda bonservisiyle gidiyor...

Sezon başında kadrosuna Michy Batshuayi ve Joao Pedro'yu katarak hücum hattını genişleten Fenerbahçe'de Mergim Berisha, Enner Valencia ve Serdar Dursun'un gerisinde kalarak son alternatif olmuştu. Sezonun ilk maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen sarı - lacivertlilerin beraberlik golünü atan Berisha, bu müsabakanın ardından takımdan gönderilmişti.

Yabancı sınırı ve beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Augsburg'a kiralanan golcü oyuncu, ortaya koyduğu oyunla Almanya'nın gündemine oturdu.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK

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Augsburg'da ilk 11'in vazgeçilmezi olan Berisha, Almanya Milli Takımı'na da ilk kez seçilmişti. Bunun üzerine Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha için satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

"VAKTİNDE YAPACAĞIZ"

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Kulüp üst yöneticisi Stefan Reuter, Augsburger Allemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Berisha için henüz satın alma opsiyonunu kullanmadıklarını belirtip, "Ancak bunu vaktinde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY ORTAYA ÇIKARSA..."

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Reuter, Berisha'nın olumlu gelişmesinin başka kulüplerin ilgisini çekebileceğiyle ilgili, "Olağanüstü bir şey ortaya çıkarsa ve oyuncu bir sonraki adımı atmak isterse, bununla meşgul oluruz." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a transfer edilen Mergim Berisha, bu sezon oynadığı 19 maçta 8 gol attı.

SATIN ALMA OPSİYONU...

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Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon avro ödemesi gerekiyor.

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