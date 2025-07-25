Fenerbahçe'de Jhon Duran Osimhen'e meydan okudu! ‘‘Ne o benden ne de ben ondan...''

Sarı lacivertlilerin Portekiz’de gerçekleştirdiği kampta çalışmalarına devam eden Jhon Duran Türkiye’deki ilk röportajını Anadolu Ajansı'na verdi. Ezeli rakibe gol atmasının anlamı üzerine gelen soruya Duran, "Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olma geleneğini daha önce duymamıştım ama tabi ki Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atmak isterim. Bu hoşuma giden bir hedef, gol atmak istiyorum ve ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

‘‘ŞAMPİYONLUK İÇİN BURDAYIM’’

Duran, "Şampiyonluk için buradayım. Çünkü benim için en önemlisi kupalar kazanmak. Evet profesyonel kariyerimin başındayım, henüz bir şampiyonluk yaşamadım ama umarım ilk şampiyonluğumu burada yaşarım ki zaten ben de bu hedef doğrultusunda buraya geldim." dedi.

KARAKTERİNİ ANLATTI!

Karakteri ile ilgli gelen soruyu yanıtlayan Jhon Duran, "Evet ben eğlenmeyi, gülmeyi seven bir insanım. Bu anlamda taraftarlarımızın bana benzediğini düşünüyorum. Ben her zaman böyle insanlarla vakit geçirmeyi severim ki hep birlikte çok güzel anılar geçireceğimize dair hiçbir şüphem yok." ifadesinde bulundu.

‘‘SÖZÜNÜN ERİ BİR İNSANIM’’

Sarı-lacivertlilere transferi sürecinde Manchester United başta olmak üzere farklı takımlardan aldığı teklifi reddedip Fenerbahçe’ye katılması üzerine gelen soruya, "Buraya gelmemde önemli etken kulübün sunmuş olduğu projeydi. Şampiyon olmak için istekli olmalarıydı. Aynı zamanda benim söz vermiş olmamdı çünkü ben sözünün eri bir insanım. Söz verdiğim zaman onu yerine getiririm. Buraya gelmek istedim ve şimdi buradayım, burada olduğum için mutluyum. Ben her zaman gerçek, sözünün özü bir insan olmayı severim ve buraya gelirken de bu sözü verdim. Takımıma yardım etmek için buradayım." sözlerini söyledi.

DURAN EMMİ VİDEOSU

Diziyi daha önce duymadığını ama şimdi öğrendiğini belirten Duran, ‘‘Daha önce duymamıştım tabi ama geldiğim andan itibaren her gün insanlar bana bu şekilde hitap ediyorlar. Dolayısıyla ben de o dizi karakterini çok iyi bir şekilde biliyorum. Belirtmiş olduğum gibi bu benimle bağdaştığı için artık insanlar beni bu şekilde çağırıyor." şeklinde görüş belirtti.

‘‘10 NUMARAYI İSTEDİM’’

Kariyeri boyunca 9 numaralı formayı giydiğini hatırlatan Kolombiyalı golcü oyuncu, "Forma numaramda bir değişiklik yapmak istedim. Daha önce 9 numarayı giyiyordum ama bu sefer bir değişiklik yapmak istedim. 10 numara da müsaitti ve 10 numara müsait olduğu için bu numarayı seçmek istedim. Hangi numarayı giydiğimden bağımsız benim için önemli olan iyi bir performans sergileyip benden bekleneni yerine getirebilmek." sözlerini iade etti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAYI ÖZLEDİM."

Jhon Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özlediğini dile getirirken, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özledim. Bizler de kulüp olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. O turnuvaya katılmak istiyoruz çünkü bana göre kulüpler bazındaki en önemli turnuva Şampiyonlar Ligi. Bizler de Şampiyonlar Ligi'nde olup, orada iyi bir imaj sergilemek istiyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldızı olan ve transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Victor Osimhen ile kıyaslanmasına ilişkin Duran, "Bu tarz kıyaslamalar benim hoşuma gitmiyor. Sonuçta hepimizin farklı bir yolu var, farklı bir stili var. Ben de kendime göre özgün bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarz kıyaslamaları sevmiyorum. Tabi kendisi çok iyi bir oyuncu, bu oyuna dair tutkuları olan bir oyuncu ama herkesin kalitesi herkesin özellikleri farklı. Ne o benden üstün ne de ben ondan üstünüm diyebilirim. İkimiz de kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan futbolcularız. Umarım karşılaştığımız maçlarda da taraftarlar açısından iyi bir şov olur ve herkes bundan keyif alır." dedi.

"İDOLÜM; ZLATAN IBRAHIMOVIC"

Bu sezon kendine bir gol hedefi koyduğunu da aktaran Duran, "Tabi bir hedefim var ama bu aslında benim kendi içimde belirlemiş olduğum bir hedef. Bunu da kendime saklamak istiyorum. Gol sayım hedeflediğimden az olur, çok olur göreceğiz ama tabi belirlemiş olduğum bir hedefim var. Bir santrfor olarak Zlatan Ibrahimovic'i idol görüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Duran, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya ilişkin şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Cristiano Ronaldo ile dışarda çok fazla vakit geçirme fırsatım olmadı. Saha içerisinde çok fazla vakit geçirdik ki futbolcu olarak inanılmaz bir oyuncu. Saha içerisinde soyunma odasında vakit geçirdik. Kendisi normal bir insan ama sokakta dışarda çok vakit geçiremedik. Kendisini insan olarak tanımaktansa oyuncu olarak daha fazla tanıdığımı söyleyebilirim ama soyunma odasında ve saha içerisinde hem çok iyi bir insan hem de iyi bir futbolcu."