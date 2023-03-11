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Fenerbahçe'de Jorge Jesus depreminin ardından Volkan Demirel ve İsmail Kartal isimleri masaya geldi!

11.03.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Sevilla maçının hemen ardından Brezilya basınına röportaj verdi. Portekizli çalıştırıcının kullandığı ifadeler sarı-lacivertli taraftarları bir hayli şaşırttı. Türkiye'ye alışamadığını ifade eden Jesus, "Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Jesus'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı neredeyse kesinleşmiş oldu. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonki hoca adayları ise yavaş yavaş netleşti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus depreminin ardından Volkan Demirel ve İsmail Kartal isimleri masaya geldi!

Fenerbahçe ile 1 yıllık kontrat yapan ve sezon sonunda mukavelesi sona erecek Jorge Jesus, Türkiye'den ayrılmak istediğini ilk kez bu kadar net bir şekilde duyurdu. Sezon sonunda kontratı bittikten sonra ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jesus'un sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAYAMADIM"

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Brezilyalı gazeteci Paparazzo Rubro-Negro, kendi özel kanalında yaptığı programa konuk olarak Jorge Jesus'u aldı. Fenerbahçe kariyeriyle ilgili konuşan Jesus, Türkiye'ye uyum sağlayamadığını ve takımdan ayrılmak istediğini itiraf etti. Paparazzo Rubro-Negro'ya konuşan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum." diyerek ayrılığı gayri resmi bir şekilde duyurmuş oldu.

İSMAİL KARTAL VE VOLKAN DEMİREL İSİMLERİ GÜNDEMDE

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Jorge Jesus'un sezon bitmeden yaptığı bu açıklamalar Fenerbahçe taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk yolunda yapılan bu açıklamayı yersiz bulan taraftarlar şimdiden yeni isimler üzerinden konuşmaya başladı. Volkan Demirel ve İsmail Kartal isimleri ön plana çıkarken, sezon sonunda Fenerbahçe yönetiminin ne yapacağı netlik kazanmadı.


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